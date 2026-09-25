Zweijähriger stürzt in Teich: Passant rettet Kind und Mutter das Leben

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagmittag im Oeverseepark ab: Ein zweijähriger Bub stürzte in einen Teich, seine Mutter sprang zur Rettung hinterher und geriet selbst in Gefahr. Ein Passant rettete die beiden.

Ein Passant wurde durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam. Der Mann zögerte nicht und sprang in den Teich.

Ein Passant wurde durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam. Der Mann zögerte nicht und sprang in den Teich.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Rettungseinsatz in den Oeverseepark im Grazer Bezirk Gries gerufen. Beim Eintreffen der Beamten waren die Bergungsmaßnahmen bereits abgeschlossen. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die Versorgung des zweijährigen Kindes und seiner 31-jährigen Mutter. Beide standen nach dem Vorfall unter Schock. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie jedoch glücklicherweise ohne schwere Verletzungen.

Mutter wollte Sohn retten und geriet selbst in Not

Nach Angaben der 31-Jährigen war sie mit ihren beiden Kindern im Park unterwegs. Beim Spielen am Ufer des Teiches soll ihr zweijähriger Sohn ausgerutscht und ins Wasser gefallen sein. Die Mutter reagierte sofort, sprang in den Teich und versuchte, ihren Sohn zu retten. Da die Frau jedoch nicht schwimmen kann, geriet sie im tiefen Wasser selbst in eine gefährliche Situation und kam mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche.

Passant wurde zum Lebensretter

Ein Passant wurde durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam. Der Mann zögerte nicht und sprang in den Teich. Es gelang ihm, sowohl den zweijährigen Buben als auch die Mutter aus dem Wasser zu ziehen und beide sicher ans Ufer zu bringen. Dort übergab er sie den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften. Durch das schnelle Eingreifen des Passanten konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.