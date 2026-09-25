Zivilpolizei nahm Serien-Dieb in Grazer Geschäft fest

Ein mutmaßlicher Serien-Ladendieb ist in Graz auf frischer Tat erwischt worden. Zivilpolizisten beobachteten den 33-Jährigen beim Versuch, eine Diebstahlsicherung zu entfernen, und nahmen ihn fest.

Dem Mann werden insgesamt sechs gewerbsmäßige Ladendiebstähle im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. September 2026 und 24. September 2026 zur Last gelegt.

Dem Mann werden insgesamt sechs gewerbsmäßige Ladendiebstähle im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. September 2026 und 24. September 2026 zur Last gelegt.

Kriminalbeamte führten im Zuge laufender Ermittlungen eine Fußstreife im Grazer Stadtzentrum durch. Gegen 12:50 Uhr beobachteten die Polizisten im Kreuzungsbereich Herrengasse/Kaiserfeldgasse den 33-jährigen Tatverdächtigen, als dieser ein Bekleidungsgeschäft betrat.

Polizei beobachtete Verdächtigen

Die Zivilkräfte behielten den Mann im Auge und griffen ein, als dieser versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung eines Pullovers zu entfernen. Polizisten nahmen den 33-Jährigen noch im Geschäft fest.

Seriendieb in Graz festgenommen

Dem Mann werden insgesamt sechs gewerbsmäßige Ladendiebstähle im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. September 2026 und 24. September 2026 zur Last gelegt. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige zu den Vorwürfen geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz lieferten Polizeibeamte den 33-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.