Große Trauer um Grazer Detektiv-Legende

Die Steiermark trauert um eine bekannte Ermittlerpersönlichkeit: Berufsdetektiv Arthur Häfele ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Grazer prägte die Branche über Jahrzehnte.

Die steirische Detektivszene trauert um Arthur Häfele. Der Grazer Berufsdetektiv, der mehr als vier Jahrzehnte in der Branche tätig war, ist laut Medienberichten im 84. Lebensjahr verstorben. Häfele wurde über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt und galt als prägende Persönlichkeit des österreichischen Detektivwesens. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung erhielt er auch den Beinamen „Sherlock Holmes der Steiermark“.

Bekannter Detektiv Arthur Häfele verstorben

In seiner jahrzehntelangen Laufbahn beschäftigte sich Häfele mit unterschiedlichsten Fällen – von der Aufklärung möglicher Betrugsfälle über Ermittlungen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit bis hin zu privaten Angelegenheiten. Neben seiner Tätigkeit als Detektiv engagierte sich Häfele auch als Laienrichter und war lange Zeit eine wichtige Stimme innerhalb der Berufsvertretung. Als Ehrenpräsident des Österreichischen Detektiv-Verbandes blieb er der Branche verbunden. Mit Arthur Häfele verliert die Steiermark eine bekannte Persönlichkeit des Ermittlungswesens, die das Berufsbild des Detektivs über viele Jahre mitgeprägt hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 11:21 Uhr aktualisiert