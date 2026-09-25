Igel steckt in Rohr fest: Feuerwehr befreit Tier aus misslicher Lage

Stacheliger Einsatz in Hitzendorf: Ein Igel blieb in einem Belüftungsrohr stecken. Für die Feuerwehr Steinberg-Rohrbach war Fingerspitzengefühl gefragt. Am Ende ging es für den kleinen Pechvogel zurück in die Freiheit.

Da hatte sich jemand ordentlich „verigelt“: In Hitzendorf geriet ein Igel am Donnerstagvormittag, dem 24. September, in eine ziemlich verzwickte Situation. Das Tier war in den Schlitz eines Belüftungsrohres geraten und kam aus eigener Kraft offenbar nicht mehr weiter. Eine Hitzendorferin bemerkte den tierischen Notfall und alarmierte die Feuerwehr. Für die Einsatzkräfte der FF Steinberg-Rohrbach hieß es damit: ausrücken zu einem ungewöhnlichen Patienten.

Vorsicht gefragt

Bei der Rettung war weniger schweres Gerät als vielmehr Behutsamkeit gefragt. Schließlich sollte der kleine Stachelträger sicher aus seiner Zwangslage kommen. Die Feuerwehrleute machten sich vorsichtig ans Werk. Mit Erfolg: Der Igel konnte aus dem Schlitz befreit werden. Verletzt wurde laut den Angaben der Feuerwehr nichts vermeldet.

©FF Steinberg-Rohrbach | Die FF Steinberg-Rohrbach befreite den Igel vorsichtig aus seiner misslichen Lage.

Wieder auf freiem Fuß

Nach dem unfreiwilligen Zwischenstopp im Belüftungsrohr nahm die Geschichte ein gutes Ende. Der Igel konnte wieder in die Freiheit entlassen werden. Statt Rohr mit Aussicht gab es für ihn also wieder freie Bahn. Die Feuerwehr fasst den Einsatz so zusammen: „Ein Igel geriet in eine missliche Lage und blieb in einem Schlitz eines Belüftungsrohres stecken.“