Dachbrand bei Logistikbetrieb: Mitarbeiter einer Nachbarfirma schlug Alarm

Schwarzer Rauch war weithin sichtbar: Auf dem Dach eines Logistikbetriebes brach am Donnerstag ein Feuer aus. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma entdeckte den Brand und schlug sofort Alarm. Acht Feuerwehren rückten aus.

Ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma entdeckte den Brand auf dem Dach des Logistikbetriebes. Er alarmierte sofort die Feuerwehr und verständigte gleichzeitig den zuständigen Betriebsleiter. Dieser konnte daraufhin die Evakuierung des Gebäudes veranlassen. Eine vorhandene Brandmeldeanlage hatte das Feuer nicht erkannt. Der Grund: Der Brand befand sich an der Gebäudehülle und konnte von der Anlage im Inneren nicht erfasst werden.

Schwarzer Rauch stieg auf

Schon während der Anfahrt der Einsatzkräfte zeigte sich das Ausmaß des Brandes deutlich. Schwarzer Rauch war weithin sichtbar. Aufgrund dieser Rauchentwicklung wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Insgesamt rückten acht Freiwillige Feuerwehren zum Einsatz aus. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.

©Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf | Insgesamt standen 74 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen im Einsatz.

Feuer griff über

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Dafür wurde ein C-Rohr über das Dach eingesetzt. Gleichzeitig gingen Einsatzkräfte mit einem weiteren C-Rohr im Inneren des Gebäudes vor. Im Bereich einer Dachrinne war das Feuer bereits in das Gebäude übergetreten. Zusätzlich stand das Wendelstrahlrohr der Drehleiter in Bereitschaft.

Sechs Atemschutztrupps im Einsatz

Insgesamt waren sechs Atemschutztrupps erforderlich. Die TMB Unterpremstätten war als zweites Hubrettungsgerät alarmiert worden, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt standen 74 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen im Einsatz, wie die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf berichtet.