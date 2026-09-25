Stadt kauft Fläche für Park & Ride in Graz-Andritz für 3,62 Millionen Euro

In Graz-Andritz stellt die Stadt die Weichen für eine neue Park-&-Ride-Anlage. Dafür kauft sie mehr als 10.500 Quadratmeter Grund an der Grabenstraße. Insgesamt werden dafür rund 3,62 Millionen Euro benötigt.

Graz sichert sich in Andritz eine mehr als 10.500 Quadratmeter große Fläche für eine künftige Park-&-Ride-Anlage - mit direktem Anschluss an die Straßenbahnlinien 3 und 5.

Graz sichert sich in Andritz eine mehr als 10.500 Quadratmeter große Fläche für eine künftige Park-&-Ride-Anlage - mit direktem Anschluss an die Straßenbahnlinien 3 und 5.

Im Norden von Graz soll künftig eine Park-&-Ride-Anlage entstehen. Dafür hat der Grazer Gemeinderat den Ankauf einer 10.516 Quadratmeter großen Fläche an der Grabenstraße 244 in Andritz beschlossen. Die Grundstücke sind im Flächenwidmungsplan bereits als Vorbehaltsfläche für eine Park-&-Ride-Anlage ausgewiesen. Ziel ist es laut Stadt Graz, damit die Stellplatzsituation im innerstädtischen Bereich zu entlasten. Einen wichtigen Vorteil bringt dabei die Lage mit sich: Die Fläche ist direkt an die Straßenbahnlinien 3 und 5 angebunden.

3,62 Millionen Euro

Für die Grundstücke wurde ein Kaufpreis von 3.365.120 Euro vereinbart. Mit den üblichen Kaufnebenkosten und den Verfahrenskosten steigt der gesamte Mittelbedarf auf rund 3,62 Millionen Euro. Die Kosten für die Vertragserrichtung und die treuhändige Abwicklung übernimmt ebenfalls die Stadt Graz. Ausbezahlt wird der Kaufpreis allerdings erst, wenn das Eigentumsrecht für die Stadt im Grundbuch eingetragen ist.

Vorarbeiten nötig

Mit dem Ankauf allein ist es noch nicht getan. Auf den Grundstücken wurden bisher keine Aufschließungsmaßnahmen durchgeführt. Die dafür notwendigen Leitungen und Einrichtungen befinden sich laut Gemeinderatsstück allerdings in unmittelbarer Nähe. Für eine künftige Nutzung braucht es außerdem eine Zufahrtsbewilligung des Landes Steiermark. Zusätzlich ist der Ausbau einer Kreuzung erforderlich.

Boden untersucht

Auch der Untergrund der Fläche wurde bereits untersucht. Ein geotechnisches Gutachten ergab laut Stadt keine Hinweise auf wesentliche Verunreinigungen oder Kontaminationen. Ganz ohne zusätzliche Arbeiten kommt das Vorhaben dennoch nicht aus: Für die Errichtung von Verkehrsflächen sind Bodenverbesserungsmaßnahmen notwendig. Der Gemeinderat stimmte dem Ankauf der Fläche einstimmig zu.