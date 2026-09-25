Keine Durchfahrt: Griesplatz am Samstag wird für sechs Stunden umgestaltet

Am Grazer Griesplatz wird am Samstag gezeigt, wie der Bereich mit weniger Autoverkehr aussehen könnte. Von 14 bis 20 Uhr wird dafür der Verkehr beruhigt - mit mehr Platz für Radfahrer, Kinder und Besucher.

Wo sonst Autos unterwegs sind, soll am Samstag, dem 26. September 2026, für einige Stunden mehr Platz zum Verweilen, Spielen und Radfahren entstehen. Die Initiative GRAZER MITTE veranstaltet von 14 bis 20 Uhr eine LIVE-Verkehrssimulation rund um den Griesplatz und die Brückenkopfgasse. Dabei soll erlebbar werden, wie sich der öffentliche Raum verändern könnte, wenn der Kfz-Durchzugsverkehr reduziert wird. Geplant sind unter anderem Akrobatik zum Zuschauen und Mitmachen sowie ein Kinderprogramm. Im Mittelpunkt stehen laut Initiative mehr Wohnqualität, sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer sowie ein attraktiverer und schnellerer öffentlicher Verkehr.

Durchfahrt gesperrt

Wer am Samstagnachmittag mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen. Während der LIVE-Verkehrssimulation ist die Durchfahrt über den Griesplatz für Kfz nicht möglich. Die Initiative ersucht Autofahrer deshalb, den Griesplatz möglichst großräumig zu umfahren. Für Fahrten in die Grazer Innenstadt wird empfohlen, nach Möglichkeit auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Besonders nahegelegt wird die Anreise mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Radweg ausprobieren

Wer mit dem Fahrrad kommt, kann zugleich eine neue Verbindung testen. In der Brückenkopfgasse wird ein sogenannter RADHIGHWAY zum Ausprobieren angeboten. Damit möchte GRAZER MITTE zeigen, wie eine durchgängige und sichere Radverbindung aussehen und mit dem öffentlichen Verkehr zusammenspielen könnte. Besucher können die Verbindung selbst befahren und den Bereich rund um den Griesplatz dabei aus einer anderen Perspektive erleben.

Kinder radeln mit

Auch die zwölfte Kidical Mass ist Teil des Nachmittags. Die Fahrradparade startet um 15 Uhr am Griesplatz bei der Ecke Jakob-Lorber-Gasse und kehrt nach ihrer Runde wieder dorthin zurück. Die Strecke ist rund fünf Kilometer lang und wird von der Polizei gesichert. Für Laufräder und Kleinkinder gibt es eine eigene Runde. Mit Musik soll dabei auf sichere sowie kinder- und fahrradfreundliche Straßen aufmerksam gemacht werden.

Neben dem GRIESKRAM

Die Aktion findet direkt im Umfeld des Nachbarschaftsfestivals GRIESKRAM statt. GRAZER MITTE will dort zeigen, wie eine andere Nutzung des Griesplatzes und der Brückenkopfgasse aussehen könnte. Besucher können die vorübergehenden Veränderungen am Samstagnachmittag selbst ausprobieren und erleben. Nach Ende der LIVE-Verkehrssimulation um 20 Uhr endet auch der angekündigte Zeitraum der Aktion.