Um 2,4 Millionen Euro: Diese Grazer Wohnhäuser werden saniert

In Graz steht eine umfassende Sanierung an: 36 Wohnungen am Hollerweg sollen energetisch erneuert werden. Rund 2,4 Millionen Euro sind dafür vorgesehen - auch der CO2-Ausstoß soll deutlich sinken.

Die städtischen Wohnhäuser am Hollerweg 2, 4 und 6 werden umfassend energetisch saniert. Die Wohnanlage stammt aus den 1950er-Jahren und umfasst insgesamt 36 Wohnungen. Der Grazer Gemeinderat hat Wohnen Graz mit der Umsetzung des Projekts beauftragt. Die Gesamtkosten liegen laut Stadt Graz bei rund 2,4 Millionen Euro exklusive Umsatzsteuer. Der entsprechende Beschluss fiel mehrheitlich.

Sanierung nötig

Bei den Gebäuden handelt es sich um viergeschoßige und vollständig unterkellerte Wohnhäuser. Mittlerweile besteht laut Gemeinderatsstück ein erheblicher Investitions- und Sanierungsbedarf. Deshalb bleibt es nicht allein bei einer energetischen Sanierung. Auch bei der Gebäude- und Haustechnik sind umfangreiche Verbesserungen vorgesehen. Die dafür notwendigen Bauleistungen wurden bereits ausgeschrieben.

Weniger Heizbedarf

Mit der Sanierung soll vor allem der Heizwärmebedarf deutlich zurückgehen. Der errechnete Bedarf liegt derzeit bei 171 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Nach den thermischen Maßnahmen sollen es nur noch 36 Kilowattstunden sein. Damit würde der errechnete Heizwärmebedarf auf rund ein Fünftel des bisherigen Werts sinken.

54 Tonnen weniger CO2

Die Maßnahmen sollen sich auch beim CO2-Ausstoß bemerkbar machen. Laut Stadt Graz sollen durch die thermische Sanierung jährlich rund 54 Tonnen CO2 eingespart werden. In den veranschlagten Gesamtkosten von rund 2,4 Millionen Euro sind neben den eigentlichen Maßnahmen auch Finanzierungskosten und Reserven enthalten.