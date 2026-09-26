HSG Graz will trotz Ausfällen in Linz die nächsten Punkte holen

Nach zwei Siegen zum Saisonstart wartet auf die HSG Holding Graz die nächste Herausforderung. Am Samstag geht es für die Grazer nach Linz und das trotz mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle.

Die HSG Holding Graz ist mit zwei Siegen stark gestartet, muss vor dem Auswärtsspiel in Linz aber mehrere Ausfälle verkraften. Trotzdem fahren die Grazer mit einem klaren Ziel nach Oberösterreich: zwei weitere Punkte.

Die HSG Holding Graz ist mit zwei Siegen stark gestartet, muss vor dem Auswärtsspiel in Linz aber mehrere Ausfälle verkraften. Trotzdem fahren die Grazer mit einem klaren Ziel nach Oberösterreich: zwei weitere Punkte.

Nach einer einwöchigen Spielpause geht es für die HSG Holding Graz wieder um Punkte. Am Samstag, 26. September, gastieren die Grazer in der MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe beim HC Linz AG. Der Saisonstart ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen gelungen. Ganz unbeschwert geht die HSG allerdings nicht in die kommenden Wochen.

Ausfälle belasten HSG

Mit Thomas Eichberger und Simon Sonnleitner fallen gleich zwei Spieler verletzungsbedingt langfristig aus. Dazu kommt die weiterhin offene Situation im Tor. Die Einsätze von Felix Buchgraber und Maximilian Kolouch sind fraglich. Damit startet die HSG mit einer schwierigen personellen Ausgangslage in die bevorstehenden intensiven Wochen.

„Fahren mit dem Ziel“

Trainer Risto Arnaudovski sieht nach den ersten beiden Spielen noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Gleichzeitig müssen die Grazer in Linz ihre Ausfälle auffangen. „Wir sind mit unseren ersten beiden Spielen sehr zufrieden, wissen aber auch, dass es noch Stellschrauben gibt, an denen wir uns verbessern können. Zudem haben wir aktuell einige Ausfälle zu verzeichnen, die es am Samstag zu kompensieren gilt. Wir glauben an uns, werden wieder alles geben und fahren mit dem Ziel nach Oberösterreich, zwei Punkte mitzunehmen“, so der HSG-Trainer.

Linz holte ersten Sieg

Der Gegner geht ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Während die HSG am vergangenen Wochenende spielfrei war, holte der HC Linz AG seinen ersten Saisonsieg. Auswärts bei MADx WAT Atzgersdorf setzten sich die Linzer mit 35:29 durch. HSG-Kapitän Lukas Schweighofer erwartet deshalb einen Gegner mit Rückenwind: „Linz hat jetzt auch die ersten Punkte in der Tasche und wird am Samstag genau darauf aufbauen wollen. Aber auch wir blicken auf zwei starke Spiele zurück und wollen trotz der Ausfälle daran anknüpfen“.

Anpfiff um 19 Uhr

Los geht es am Samstag um 19 Uhr. Wer die Partie nicht vor Ort verfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, das Spiel im Internet zu sehen. Die Begegnung zwischen dem HC Linz AG und der HSG Holding Graz wird kostenpflichtig auf streaming.krone.at übertragen.