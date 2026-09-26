Wie der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen offiziell bekannt gab, hat sich Offensivtalent Filip Rózga im Duell mit den Salzburgern verletzt. Wir haben über das Match berichtet: Drei Tore in elf Minuten: Sturm Graz geht in Salzburg unter. Der 19-Jährige erlitt im Spiel eine Oberschenkelverletzung und wird den Grazern in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Bereits der zweite Rückschlag in dieser Saison

Für den jungen Angreifer ist der erneute Ausfall ein neuer Rückschlag. Bereits in der Sommervorbereitung im Trainingslager Irdning zog sich Rózga eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zu und verpasste dadurch den kompletten Saisonstart sowie die Phase der Vorbereitung. Wir haben berichtet: „Äußerst bitter“: Verletzungsbedingte Pause für Filip Rozga. Nachdem er sich mühsam zurückgekämpft hatte, bremst ihn der Oberschenkel nun erneut aus. Beim Verein gibt man sich trotz des erneuten Dämpfers kämpferisch: „Bittere Nachricht, aber der Blick geht nach vorne“, hieß es in der Mitteilung des Klubs auf Facebook.

„Nachdem er erst vor einer Woche sein Comeback gefeiert hatte“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Der neuerliche Ausfall von Filip Rózga ist für uns sehr bitter und ärgerlich zugleich. Besonders für den Spieler selbst ist es enttäuschend, nachdem er erst vor einer Woche sein Comeback gefeiert hatte und bereits im Frühjahr einige Spiele aussetzen musste. Gemeinsam mit dem medizinischen Betreuerteam werden wir die Situation rund um Filip genau analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Filip wird zeitnah mit der Reha beginnen und alles daransetzen, Schritt für Schritt zurückzukommen und bald wieder auf dem Platz zu stehen“, so in einer Mitteilung auf der Webseite.