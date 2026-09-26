Neues Lokal in Graz: Hier gibt es jetzt handgemachte asiatische Nudeln

Am Grazer Jakominiplatz gibt es seit Donnerstag eine neue Anlaufstelle für Fans asiatischer Küche. Das Team hinter MayKay hat „Pulld Noodles“ eröffnet. Im Mittelpunkt stehen frisch zubereitete Nudeln und gefüllte Teigtaschen.

Zu finden ist das Lokal bei den bestehenden Gastroständen auf Höhe der Straßenbahnhaltestellen. Für „Pulld Noodles“ wurde ein bereits bestehendes Lokal neu gestaltet und um Sitzmöglichkeiten ergänzt. Zum Start dreht sich die Speisekarte vor allem um verschiedene Nudelgerichte.

Lanzhou-Nudeln, Biang-Nudeln und Teigtaschen

Auf der Karte stehen unter anderem Lanzhou-Nudeln, die mit Gemüse und Sprossen serviert werden. Dazu können Gäste zwischen Rind, Huhn und Seitan wählen. Auch gefüllte Teigtaschen gehören zum Angebot. Eine weitere Spezialität sind breite Biang-Nudeln, die mit Fleisch oder Tofu erhältlich sind. Das Sortiment soll allerdings noch nicht vollständig sein: In den kommenden Tagen und Wochen will das Team die Auswahl nach und nach erweitern. Hinter dem neuen Lokal steht das Team von MayKay, das am Jakominiplatz nun ein eigenständiges Konzept rund um asiatische Nudelgerichte verfolgt.