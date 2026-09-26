„Graz, aufgepasst!“ Influencer ruft zu gemeinsamem Spaziergang durch die Stadt auf

Er ist für seinen Humor bekannt, jetzt kommt er steiermarkweit hautnah: Der Social-Media-Star Satansbratan will seine Online-Community im echten Leben zusammenbringen.

„Graz, aufgepasst! Ich mache einen Community-Spaziergang!“ So beginnt das neue Reel des Influencers Satansbratan auf Instagram. Dabei ruft der Entertainer mit bürgerlichem Namen Erik dazu auf, gemeinsam mit Fans durch die Grazer Innenstadt zu schlendern. Treffpunkt ist am morgigen Sonntag, dem 27. Septeber 2026, die Tegetthoffbrücke. Start ist um 11 Uhr.

„Kommt gern mit Kindern und mit Hunden“

Jeder, der dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Der Wiener Influencer mit seinen mittlerweile 311.000 Followern auf Instagram freut sich übe alle Fans, die gerne auch mit ihren Kindern und/oder Hunden mitspazieren können. Wichtig ist ihm dabei allerdings ein respektvoller Umgang miteinander. Während dem Sonntagsspaziergang bei spätsommerlichen Temperaturen erklärt sich der 27-Jährige dazu bereit, Fotos mit seinen Fans zu schießen und zu ein bisschen zu plaudern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert