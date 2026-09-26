Dorffest sorgt für Umleitung: Dieser Bus fährt am Sonntag in Graz anders

Wer am Sonntag, 4. Oktober, mit der Linie 53 durch Stattegg fährt, muss sich auf eine Änderung einstellen. Wegen des Stattegger Dorffests wird die Stattegger Straße gesperrt. Zwei Haltestellen werden deshalb verlegt.

Am Sonntag, 4. Oktober 2026, findet vor dem Stattegger Gemeindeamt das „Stattegger Dorffest“ statt. Dafür wird die Stattegger Straße gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Linie 53. Wie die Holding Graz mitteilt, wird die Buslinie von 6 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr umgeleitet.

Gemeindeamt umfahren

Die Änderung betrifft beide Fahrtrichtungen. Dabei wird laut Holding Graz ausschließlich das Gemeindeamt Stattegg umfahren. Für Fahrgäste bedeutet das vor allem, dass sich der Standort der Haltestelle Stattegg Dorfplatz vorübergehend ändert.

Haltestellen verlegt

Wer in Richtung Stattegg Fuß der Leber unterwegs ist, findet die Ersatzhaltestelle hinter dem Gemeindeamt Am Wiesengrund. In Richtung Hauptbahnhof wird die Haltestelle Stattegg Dorfplatz ebenfalls verlegt. Die Ersatzhaltestelle befindet sich vor der Kreuzung Stattegger Straße/Am Wiesengrund. Die Umleitung gilt nach Angaben der Holding Graz am 4. Oktober von 6 Uhr bis etwa 21 Uhr. Danach soll die Linie 53 wieder regulär geführt werden.