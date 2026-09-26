Dachse sorgen für Millionensanierung am Grazer Schloßberg

Unter dem Grazer Schloßberg waren tierische Baumeister am Werk: Zahlreiche Dachse haben den Boden rund um eine historische Stützmauer durchlöchert. Jetzt muss die Stadt 1,66 Millionen Euro in die Sanierung stecken.

Zahlreiche Dachse haben den Bereich rund um die historische Stützmauer am Schloßberg untergraben.

Zahlreiche Dachse haben den Bereich rund um die historische Stützmauer am Schloßberg untergraben.

Was sich unter der Erde abspielte, wurde an der Oberfläche sichtbar: Bei Sanierungsarbeiten am städtischen Wohnhaus Schloßberg 1 entdeckte man 2024 massive Absenkungen im oberen Bereich der Natursteinmauer. Dazu kamen Risse. Ein Gutachten zeigte schließlich, dass Handlungsbedarf besteht. Die Standsicherheit der Stützwand ist demnach nicht mehr dauerhaft gegeben, eine zeitnahe Sanierung ist erforderlich.

Dachse am Werk

Der Grund dafür liegt direkt hinter und unter der Mauer. Zahlreiche zugewanderte Dachse haben sich dort ein weitläufiges Zuhause geschaffen. Zugangsröhren, unterirdische Gangsysteme und größere Hohlräume durchziehen den terrassierten Freibereich. Damit haben die Tiere den Untergrund regelrecht ausgehöhlt – mit Folgen für die darüberliegende Stützmauer.

Millionen für Sanierung

Die tierische Grabungsarbeit wird für die Stadt nun teuer. Insgesamt 1,66 Millionen Euro netto sind für die Sanierung in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen. Der Grazer Gemeinderat genehmigte die Ausgaben einstimmig. Die denkmalgeschützte Liegenschaft Schloßberg 1 gehört der Stadt Graz und ist Wohnen Graz zugeordnet.

Alte Optik bleibt

Bei der Sanierung soll die historische Natursteinwand ihr gewohntes Erscheinungsbild behalten. Hinter beziehungsweise vor der alten Optik steckt künftig allerdings zusätzliche Stärke: Die Mauer soll durch eine vorgelagerte Stahlbeton-Konstruktion gesichert werden. Dafür wird an ihrem Fuß ein neues Fundament errichtet.

Halt bis in den Fels

Damit die Stützmauer künftig wieder festen Halt bekommt, geht es tief in den Untergrund. Stahlanker werden bis in tragfähige Felsschichten gebohrt und mit der neuen Stützkonstruktion verbunden. Ganz am Anfang steht das Vorhaben nicht mehr: Die notwendigen Planungsarbeiten und Genehmigungsverfahren wurden laut Stadt Graz bereits gestartet.