Schmökern für den guten Zweck: Bücherflohmarkt startet in Graz

Der karitative Buchladen Books4Life in der Grazer Leonhardstraße lädt ab Montag zum riesigen Bücherflohmarkt. Tausende Bücher warten ab 50 Cent auf neue Besitzer – für den guten Zweck.

Weil die Spendenlager nach den Sommermonaten aus allen Nähten platzen, veranstaltet der karitative Second-Hand-Buchladen Books4Life Graz einen extra großen Bücherflohmarkt. Durch die Nutzung einer zusätzlichen Verkaufsfläche direkt neben dem gewohnten Laden in der Leonhardstraße können von Montag, 28. September, bis Samstag, 3. Oktober 2026, mehrere Tausend Bücher angeboten werden.

Wann? Mo, 28. September 10 bis 19 Uhr

10 bis 19 Uhr Di, 29. September 10 bis 19 Uhr

Mi, 30. September 10 bis 21 Uhr

Do, 1. Oktober 10 bis 20 Uhr

Fr, 2. Oktober 10 bis 20 Uhr

Sa, 3. Oktober 10 bis 18 Uhr

Große Auswahl

Das Angebot reicht von Romanen und Krimis über eine große Auswahl an fremdsprachiger Literatur bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Es werden täglich neue Bestände nachgelegt. Die Preise der Flohmarkt-Exemplare liegen größtenteils zwischen 50 Cent und 5 Euro. Parallel dazu hat auch der reguläre Buchladen mit weiteren 5.100 vorrätigen Büchern geöffnet.

Lesen und Gutes tun: 80 Prozent werden gespendet

Wer hier stöbert, unterstützt direkt wohltätige Zwecke. 80 Prozent der Einnahmen fließen an gemeinnützige Organisationen wie etwa die Volkshilfe Steiermark. Seit der Gründung im Jahr 2010 konnten durch den Bücherverkauf bereits 151.065 Euro an Spenden gesammelt werden.