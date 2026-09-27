A9 bei Graz: Plabutschtunnel wird ab Montag gesperrt

Auf der A9 stehen in den kommenden Tagen mehrere Arbeiten an, die vor allem in der Nacht für Einschränkungen sorgen. Im Plabutschtunnel wird wichtige Sicherheitstechnik ausgetauscht. Ab Montag, 28. September, muss der Tunnel dafür insgesamt vier Nächte lang gesperrt werden. Auch im Bereich Seiersberg wird derzeit intensiv gearbeitet.

Vier Nächte lang wird der Tunnel gesperrt

Im Plabutschtunnel laufen bereits erste Wartungsarbeiten. Unter anderem werden Beleuchtungseinrichtungen in den Tunnelvorportalen erneuert. Diese Arbeiten können laut ASFINAG mit nächtlichen Spursperren durchgeführt werden. Ab Montag, 28. September, werden die Einschränkungen allerdings umfangreicher. Für den Austausch wichtiger Sicherheitstechnik muss der Plabutschtunnel in insgesamt vier Nächten vollständig gesperrt werden. Zunächst ist die Fahrtrichtung Norden beziehungsweise Voralpenkreuz an zwei Nächten an der Reihe. Anschließend folgen zwei Nächte in der Gegenrichtung.

Sensoren haben technische Lebensdauer erreicht

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen die CO- und Trübsichtsensoren in beiden Tunnelröhren. Die Anlagen überwachen wichtige Bedingungen im Tunnel und sind damit ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheit. Die vorhandenen Sensoren haben laut ASFINAG mittlerweile das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und werden deshalb ausgetauscht. Gleichzeitig wird das Videosystem des Tunnels verbessert. Damit soll die Überwachung künftig den aktuellen Anforderungen an das Ereignismanagement entsprechen. Die Arbeiten sind Teil des Erneuerungsprogramms „Fit für 2033“. Dabei wird die technische Ausstattung des Plabutschtunnels Schritt für Schritt modernisiert.

Weitere Sperren bis 2027 möglich

Mit den vier Nächten im Herbst ist die Erneuerung allerdings noch nicht abgeschlossen. Bis voraussichtlich März 2027 werden weitere Sperren notwendig sein. Dabei geht es unter anderem um weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Schaumlöscheinrichtungen. Viele der bestehenden Anlagen haben mittlerweile ihr vorgesehenes Nutzungsende erreicht. Teilweise sind für ältere Komponenten laut ASFINAG sogar keine Ersatzteile mehr erhältlich. Ziel der Maßnahmen ist es, die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Tunnels bis zur geplanten Generalsanierung sicherzustellen und ungeplante Ausfälle möglichst zu verhindern.

Auch Fahrbahn macht Probleme

Nicht nur die Technik des Tunnels sorgt für zusätzlichen Erhaltungsbedarf. Auch die bestehende Betondecke weist mittlerweile altersbedingte Schäden auf. Wie die ASFINAG berichtet, kam es bereits im August zu einem Betonausbruch, durch den zwei Autos beschädigt wurden. Die Fahrbahn erfordert deshalb ebenfalls verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen.

Nachtarbeiten bei Seiersberg

Parallel dazu wird derzeit auch auf der A9 im Bereich Seiersberg gearbeitet. Im Zuge der Generalsanierung zwischen Graz-Webling und Schwarzlsee laufen seit Donnerstag bis Sonntagfrüh Abbrucharbeiten. Dabei werden Teile von zwei Brücken sowie die Fahrbahn zwischen Gradnerstraße und Hafnerstraße abgebrochen. Die Arbeiten müssen laut ASFINAG bis Sonntag abgeschlossen sein, damit der weitere Bauzeitplan eingehalten werden kann. Teilweise finden die Abbrucharbeiten auch in der Nacht statt. Da es sich um lärmintensive Tätigkeiten handelt, kann es für Anrainer zeitweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Die ASFINAG und das beauftragte Bauunternehmen wollen die Belastung möglichst gering halten. Ganz vermeiden lässt sich der Lärm während der notwendigen Nachtarbeiten allerdings nicht.