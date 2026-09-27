Maroni-Saison in Graz gestartet: Das kostet das Viertel heuer

Die Maroni-Saison in Graz ist gestartet. Bei den Preisen gibt es heuer allerdings Unterschiede. Während manche Standler den Preis erhöhen, bleiben andere bei 4,20 Euro pro Viertel.

Wer dieser Tage in Graz Lust auf heiße Maroni bekommt, findet unterschiedliche Preise. Während einige Standler weiterhin 4,20 Euro für das Viertel verlangen, kostet das Stanitzel bei anderen mittlerweile 4,50 Euro. Damit ist der Preis innerhalb weniger Jahre deutlich gestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 kostete ein Viertel Maroni in Graz noch rund drei Euro. 2024 waren vier Euro vielerorts erstmals die neue Marke, im vergangenen Jahr wurden häufig 4,20 Euro verlangt. Die höheren Preise kommen laut den Standlern vor allem durch gestiegene Einkaufskosten zustande. Auch Treibstoff, Energie und weitere Betriebskosten machen sich bemerkbar.

Preis hängt auch von Ernte ab

Wie sich die Preise im weiteren Verlauf des Herbstes entwickeln, lässt sich derzeit noch nicht endgültig sagen. Die Maroni werden aus verschiedenen Regionen bezogen, wobei die Standler erst relativ kurzfristig erfahren, zu welchen Preisen die Ware erhältlich ist. Bei den ersten Lieferungen fällt die Einschätzung der Qualität positiv aus. Die Früchte seien zwar teilweise etwas kleiner, dafür sei der Geschmack besonders intensiv. Entscheidend wird auch die weitere Entwicklung der Ernte. Starke Regenfälle könnten beispielsweise die Erntebedingungen verschlechtern und damit Auswirkungen auf Angebot und Preis haben.

Warmes Wetter bremst die Lust auf Maroni

Nicht nur die Preise beschäftigen die Maronibrater. Auch das Wetter macht den Saisonstart heuer etwas ungewöhnlich. Während beim Aufsteirern am vergangenen Wochenende viele Menschen durch die Grazer Innenstadt strömten, waren die Temperaturen für einen typischen Maroni-Tag noch vergleichsweise hoch. Das warme Wetter drückt laut Standlern etwas auf den Appetit. Da holen sich viele dann doch lieber ein Eis. Mit sinkenden Temperaturen dürfte sich das ändern. Gerade an kalten Herbsttagen gehören die heißen Kastanien für viele Grazer schließlich zum Stadtbild.

Magst du Maroni? Ja, ich esse sie sehr gerne Nein, schmecken mir gar nicht Sind okay Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Manche Standler setzen auf Sammelpässe

Wer regelmäßig bei einem Maronistand vorbeischaut, kann bei einigen Anbietern außerdem sparen. Mehrere Standler setzen weiterhin auf Sammelpässe: Wer neun Stanitzel kauft, bekommt das zehnte gratis. Damit bleibt der Herbstklassiker trotz gestiegener Einzelpreise für Stammkunden zumindest etwas günstiger.