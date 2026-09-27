Bittere Nachricht für die 99ers: Goalie fällt wochenlang aus

Die Graz 99ers müssen vorerst auf ihren Stammgoalie Maxime Lagacé verzichten. Der Kanadier verletzte sich beim Heimsieg gegen Bozen erneut und dürfte mehrere Wochen ausfallen.

Die Graz 99ers müssen nach dem Heimsieg gegen Bozen einen personellen Rückschlag verkraften. Stammgoalie Maxime Lagacé hat sich erneut im Bereich der Adduktoren verletzt und dürfte länger nicht zur Verfügung stehen.

Lagacé muss gegen Bozen früh vom Eis

Beim 4:3-Erfolg der Grazer gegen Bozen war für den Kanadier bereits nach rund 14 Minuten Schluss. Lagacé setzte zu einer Bewegung an und bekam dabei Schmerzen im Adduktorenbereich. Kurz darauf wurde er aus dem Spiel genommen. Eine MRT-Untersuchung soll nun genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Nach aktuellem Stand rechnen die 99ers jedoch damit, dass ihr Stammtormann mehrere Wochen pausieren muss. Für Lagacé ist die Verletzung besonders bitter: Bereits gegen Ende der vergangenen Meisterschaft hatte der Goalie mit Problemen an den Adduktoren zu kämpfen.

Grazer suchen nach Verstärkung

Die mögliche längere Pause bringt die Grazer nun auch auf dem Transfermarkt unter Zugzwang. Sportdirektor Philipp Pinter hält Ausschau nach einem weiteren Tormann. Denn mit Nico Wieser steht zwar ein weiterer Goalie zur Verfügung, angesichts des dichten Spielplans wird aber zusätzliche Unterstützung benötigt. Bis Dezember stehen für die 99ers nahezu wöchentlich drei Partien auf dem Programm. Vorerst soll Patrick Grascher aus Kitzbühel aushelfen. Der Goalie kommt vom Kooperationsklub zurück nach Graz und übernimmt zunächst die Rolle als Backup.