Mariahilferplatz bekommt ein Horrorhaus: Das erwartet Besucher dort

Am 30. und 31. Oktober wird es am Grazer Mariahilferplatz unheimlich: Ein neues Horrorhaus, ein Grusellauf und weitere Halloween-Programmpunkte warten auf Besucher.

Dunkle Gänge, mystische Gestalten und überraschende Spezialeffekte: Am 30. und 31. Oktober verwandelt sich der Grazer Mariahilferplatz in eine Halloween-Kulisse. Neben dem Horrorhaus Graz steht auch ein Grusellauf auf dem Programm.

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Horrorhaus sorgt für Gänsehaut

Das Horrorhaus öffnet bereits am Freitag, 30. Oktober, seine Tore und bleibt auch am Samstag geöffnet. Besucher durchqueren dabei eine eigens inszenierte Horrorwelt mit dunklen Gängen, verschiedenen Figuren und Spezialeffekten. Der Eintritt erfolgt über buchbare Zeitfenster.

Zombies warten beim Halloween Run

Am Samstag, 31. Oktober, wird der Mariahilferplatz außerdem zur Strecke für den Halloween Run. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Die Teilnehmer bewegen sich durch eine Gruselkulisse mit Zombies, Skeletten, Kürbissen und weiteren Halloween-Gestalten. Verkleidungen und der gemeinsame Spaß stehen dabei ebenfalls im Mittelpunkt. Für die Teilnehmer sind zudem Preise angekündigt.

Shows und Partys geplant

Auch abseits von Horrorhaus und Grusellauf soll am Halloween-Wochenende einiges los sein. Angekündigt sind unter anderem Shows, Partys und weiteres Halloween-Entertainment. Das Halloween-Event findet am 30. und 31. Oktober 2026 am Mariahilferplatz in Graz statt. Das Horrorhaus ist an beiden Tagen geöffnet, der Halloween Run findet am Samstag statt.