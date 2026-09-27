Grazer Schauspieler spielt Auftragskiller in internationalem Spionage-Thriller

Ein Grazer mischt in einem internationalen Kinofilm mit: Christoph Schlagenhaufen ist in „The Train“ zu sehen. Der Spionage-Thriller ist nun auch in Österreich zu sehen.

Die Geschichte des Films spielt vor dem Hintergrund einer Reise durch Mitteleuropa. Die Handlung führt die Figuren von Wien über Budapest bis nach Prag. Für die Dreharbeiten wurde unter anderem der historische Majestic Imperator Train de Luxe genutzt. Der Luxuszug bildet eine besondere Kulisse für die Geschichte rund um Spionage und Geheimnisse. Regie führte Boris Volodarsky. Der Filmemacher ist neben seiner Arbeit als Regisseur auch als Historiker, Autor und Geheimdienstexperte tätig. Sein Fachwissen floss laut den Filminformationen auch in das Drehbuch ein.

Grazer übernimmt Rolle als Auftragskiller

Schlagenhaufen verkörpert einen ungarischen ehemaligen Gendarmen, der als Auftragskiller agiert. Der Grazer war bereits in Produktionen wie „Die Bergretter“ sowie „Focus – Murder: Der perfekte Plan“ zu sehen. Für den Schauspieler ist „The Train“ damit ein weiterer Schritt in Richtung internationaler Produktionen. Künftig möchte er verstärkt Rollen in Action- und Thriller-Produktionen übernehmen.

Kinostart auch in Graz

Nach der Weltpremiere in Berlin wurde der Film unter anderem in Wien präsentiert. Weitere Premieren sind in mehreren europäischen Städten geplant. In Österreich ist „The Train“ seit 24. September 2026 zu sehen, auch im Cineplexx Graz. Beim Grazer Heimspiel war Schlagenhaufen allerdings nicht persönlich dabei, am selben Tag stand für ihn die Premiere in Linz auf dem Programm.