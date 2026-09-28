Von 3 Jahren auf 3 Monate: Diese AMS-Kürzung sorgt in der Steiermark für Kritik

Nach einer Kürzung der AMS-Kinderbetreuungs-Beihilfe in Graz wächst die Kritik. Die ÖPA warnt, dass vor allem Alleinerziehende beim Wiedereinstieg in den Job unter Druck geraten könnten.

Die Österreichische Plattform für Alleinerziehende (ÖPA) kritisiert Änderungen bei der Kinderbetreuungs-Beihilfe des AMS in Graz. Der Förderzeitraum soll in den betroffenen Regionalstellen von bisher drei Jahren auf drei Monate pro Kind verkürzt worden sein. Die ÖPA warnt diesbezüglich vor Auswirkungen auf junge Eltern, die nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf einsteigen möchten. Besonders Alleinerziehende seien auf eine verlässliche finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung angewiesen, da sie die Betreuung und den Lebensunterhalt häufig alleine organisieren müssten.

ÖPA fordert Rücknahme der Kürzung

Laut der Plattform für Alleinerziehende handelt es sich bei der Kinderbetreuungs-Beihilfe um eine wichtige Unterstützung, um den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Die Organisation kritisiert, dass die Unterstützung in den AMS-Regionalstellen Graz Ost und Graz West deutlich eingeschränkt worden sei. „Die Sicherheit einer verlässlichen Kinderbetreuung ist entscheidend für den erfolgreichen Wiedereinstieg junger Mütter“, sagt ÖPA-Vorsitzende Evelyne Martin. Eine Förderung von nur wenigen Monaten reiche aus ihrer Sicht nicht aus, um nach einer Rückkehr in den Beruf langfristig stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Die ÖPA fordert eine Rücknahme der Einschränkungen und eine österreichweit einheitliche Regelung. Derzeit gebe es keinen generellen Rechtsanspruch auf die Leistung, die Entscheidung über Gewährung und mögliche Verlängerung liege bei den jeweiligen AMS-Stellen.

Sorge um Planungssicherheit

Gerade für Alleinerziehende sei die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung eine besondere Herausforderung, so die ÖPA. Wer eine Arbeitsstelle annehme oder die Arbeitszeit erhöhe, brauche aus Sicht der Organisation Sicherheit, dass die Betreuung des Kindes auch finanziell abgesichert sei.„Alleinerziehende brauchen Planungssicherheit“, betont Martin. Die Unterstützung müsse unabhängig vom Wohnort verlässlich abrufbar sein.

AMS-Maßnahme mit arbeitsmarktpolitischem Ziel

Die Kinderbetreuungs-Beihilfe des AMS soll Eltern dabei unterstützen, eine Beschäftigung aufzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen, wenn die Kosten der Kinderbetreuung eine Hürde darstellen. Die aktuelle Diskussion dreht sich laut ÖPA vor allem um die unterschiedliche Handhabung der Förderung in den Regionen. Während die Leistung grundsätzlich weiter besteht, können Dauer und Umfang der Unterstützung von den zuständigen Stellen unterschiedlich beurteilt werden. Die Plattform für Alleinerziehende sieht darin eine Unsicherheit für betroffene Familien und fordert eine klare bundesweite Lösung.