Wintersport-Schnäppchen: Großer Abverkauf startet bald in Graz

Nach dem großen Erfolg im Frühjahr geht der beliebte Lagerabverkauf von Blue Tomato in der Messe Graz in die nächste Runde. Am 9. und 10. Oktober warten tausende reduzierte Produkte rund um Wintersport, Streetwear und Boardsport.

Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato veranstaltet am 9. und 10. Oktober einen großen Lagerabverkauf in der Messe Graz.

Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato veranstaltet am 9. und 10. Oktober einen großen Lagerabverkauf in der Messe Graz.

Pünktlich vor Beginn der Wintersaison öffnet Blue Tomato erneut die Türen zum großen Lagerabverkauf in Graz. Nach dem Comeback im April, das laut Unternehmen für großen Andrang sorgte, findet das Event nun bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr am Grazer Messegelände statt. In der Halle A (Eingang A1) können Besucherinnen und Besucher auf mehr als 2.500 Quadratmetern durch das Sortiment stöbern. Angeboten werden dabei über 30.000 Produkte – mit einem besonderen Schwerpunkt auf Snowboard- und Freeski-Ausrüstung für die kommende Wintersaison.

Rabatte bis zu 70 Prozent

Schnäppchenjäger dürfen sich auf zahlreiche reduzierte Artikel freuen. Angeboten werden unter anderem Produkte aus den Bereichen Snowboard, Freeski, Skateboard, Streetwear und Accessoires. Mit dabei sind bekannte Marken wie Burton, Vans, Roxy und Santa Cruz. Die Preise werden laut Blue Tomato um bis zu 70 Prozent reduziert. Der Eintritt zum Lagerabverkauf ist kostenlos.

Eine Stunde früher shoppen

Neu beim Oktober-Termin ist ein spezieller Early-Bird-Zugang. Wer sich vorab ein Ticket sichert, kann bereits am Freitag ab 9 Uhr – also eine Stunde vor dem regulären Einlass – in die Halle und sich früher auf die Suche nach den besten Angeboten machen. „Der Lagerabverkauf im April hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen“, sagt Johanna Steiner vom Brand Marketing bei Blue Tomato. Die positive Resonanz habe gezeigt, dass die Veranstaltung auch nach der längeren Pause weiterhin auf großes Interesse stoße.