Seit 1926 geöffnet: Grazer Bibliothek feiert 100 Jahre Lesefreude

Seit 1926 begleitet die AK-Bibliothek Steiermark Leserinnen und Leser mit einem kostenlosen Zugang zu Büchern, Medien und digitalen Angeboten. Zum runden Geburtstag wird am 24. Oktober mit einem großen Fest in Graz gefeiert.

Was vor 100 Jahren begann, ist heute eine moderne Bibliothek mit einem umfangreichen Angebot für alle Altersgruppen: Die AK-Bibliothek Steiermark versorgt seit 1926 Menschen mit Wissen, Unterhaltung und Geschichten. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Einrichtung stetig weiterentwickelt – von den ersten Beständen bis zur heutigen Bibliothek mit barrierefreiem Zugang und digitalen Angeboten.

Mehr als 100.000 Medien kostenlos verfügbar

Mittlerweile stehen den Nutzerinnen und Nutzern mehr als 100.000 Bücher und E-Books zur Verfügung. Dazu kommen rund 300 Tonies, 7.500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften. Wie sehr das Angebot genutzt wird, zeigen auch die finanziellen Vorteile: Allein im Jahr 2025 ersparten sich Steirerinnen und Steirer durch die Bibliothek in der Grazer Hanuschgasse laut AK mehr als eine Million Euro. Durch die digitale Bibliothek kamen weitere Einsparungen von fast 4,5 Millionen Euro hinzu. „Die AK-Bibliothek macht Lesen nicht nur zugänglich, sondern auch erschwinglich“, betont Bibliotheksleiter Alexander Fritz.

Vom ältesten Buch bis zum beliebtesten Werk

Zum 100-jährigen Bestehen gibt es auch einige besondere Zahlen und Kuriositäten aus dem Bestand. Das älteste Buch der Bibliothek stammt aus dem Jahr 1860 und trägt den Titel „Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom“ von Wilhelm Drumann. Das schwerste Werk im Bestand ist die „History of EC Comics“ mit einem Gewicht von mehr als sechs Kilogramm. Besonders beliebt bei den Leserinnen und Lesern war hingegen „Die Kunst der Nähe“ von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre – das Buch wurde insgesamt 158 Mal ausgeliehen. Würde man alle Bücher der AK-Bibliothek aneinanderreihen, würde daraus laut AK eine Strecke von mehr als 1.800 Metern entstehen. Eine besondere Verbindung zur Bibliothek zeigt auch eine langjährige Leserin: Sie ist bereits seit 70 Jahren Mitglied.

Großes Jubiläumsfest in Graz

Das 100-jährige Bestehen wird am 24. Oktober von 9 bis 14 Uhr in den Kammersälen Graz gefeiert. Nach der Begrüßung durch AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Dr. Johann Scheuch spricht Autor Robert Misik in einem Impulsvortrag. Danach stehen Lesungen von Kinderbuchautorin Saskia Hödl und Schriftsteller Karl-Markus Gauß auf dem Programm. Zusätzlich gibt es einen Bücherflohmarkt, Kinderschminken, Ballonmodellieren und einen Papierkunst-Workshop. Damit soll das Jubiläum nicht nur ein Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre sein, sondern auch ein Fest für Leserinnen und Leser sowie Familien.