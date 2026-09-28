28 neue Pflegekräfte starten durch: Feierlicher Abschluss in Graz

28 Absolventinnen und Absolventen des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Süd haben in Graz ihre Ausbildung abgeschlossen. Nun starten die frisch ausgebildeten Pflegekräfte in einen vielseitigen und wichtigen Beruf.

Ein besonderer Tag für 28 Absolventinnen und Absolventen des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Süd des Landes Steiermark: Bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Grazer Minoritensaal erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildungen Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz ihre Abschlusszeugnisse und Diplome. Familien, Freunde sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen gratulierten den frisch ausgebildeten Pflegekräften zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Viele Wege im Pflegeberuf stehen offen

Schuldirektor Heribert Truschnegg betonte die zahlreichen Möglichkeiten, die eine Ausbildung im Pflegebereich bietet. Absolventinnen und Absolventen können künftig in unterschiedlichen Bereichen tätig sein – von der Akutpflege über die Langzeitpflege bis hin zur mobilen Pflege, in Arztpraxen oder Gesundheitszentren. Neben fachlichem Wissen seien auch soziale Kompetenzen entscheidend. Ein respektvolles Miteinander, Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen, würden im Pflegealltag eine wichtige Rolle spielen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und würdigte ihre Entscheidung für einen Gesundheitsberuf. Motivierte Fachkräfte seien für das Gesundheitssystem besonders wichtig. „Der Abschluss ist der Beginn einer beruflichen Laufbahn, in der verantwortungsvolle Aufgaben mit Kompetenz, Fachwissen, Teamgeist und viel Menschlichkeit gemeistert werden“, betonte Kornhäusl.

©Land Steiermark ©Land Steiermark ©Land Steiermark

Ausbildung mit Unterstützung

Das Land Steiermark bietet verschiedene Wege in den Pflegeberuf. Neben den Ausbildungen ab 17 Jahren am Bildungszentrum in Graz und Fehring gibt es auch Angebote für Jugendliche nach der achten Schulstufe, etwa an der Fachschule St. Martin in Graz. Die Grundausbildungen in Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz sowie das Upgrade zur Pflegefachassistenz sind kostenfrei. Zusätzlich werden die Ausbildungen mit bis zu 958 Euro monatlich unterstützt. Nach einem Abschluss in der Pflegeassistenz besteht außerdem die Möglichkeit, sich zur Pflegefachassistenz weiterzuentwickeln oder in das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege einzusteigen. Auch Spezialisierungen, etwa in der psychiatrischen Pflege, Kinder- und Jugendlichenpflege, Pflegepädagogik oder im Pflegemanagement, stehen offen.

Informationen für Interessierte

Am Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Süd werden neben Pflegeausbildungen auch medizinische Assistenzberufe angeboten. Interessierte können sich bei den Beratungsstellen für Gesundheitsausbildungen des Landes Steiermark informieren. Die Ausbildungen werden steiermarkweit angeboten und sind sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend möglich.