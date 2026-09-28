Passwörter und Browserverlauf im Fokus: TU Graz entdeckt Sicherheitslücken

Eigentlich sollen sie helfen - doch Dateibenachrichtigungssysteme könnten auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die TU Graz hat mögliche Angriffsszenarien untersucht.

Ein Forschungsteam der TU Graz zeigt, wie über File Notifications verschiedener Betriebssysteme die Aktivitäten von Nutzern ausgespäht und Passwortfenster gefälscht werden können.

Ein Forschungsteam der TU Graz zeigt, wie über File Notifications verschiedener Betriebssysteme die Aktivitäten von Nutzern ausgespäht und Passwortfenster gefälscht werden können.

Ein Forschungsteam des Institute of Information Security der TU Graz hat Sicherheitsrisiken in den Dateibenachrichtigungssystemen von Windows, Linux, Android und macOS aufgezeigt. Diese Systeme sind eigentlich dafür gedacht, Anwendungen über Änderungen an Dateien zu informieren – könnten aber auch für Spionagezwecke missbraucht werden. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Forschungsarbeit veröffentlicht. Die Forschenden zeigen darin, wie sogenannte Seitenkanalangriffe genutzt werden können, um bestimmte Aktivitäten auf einem Gerät nachzuverfolgen.

Keine Dateiinhalte, aber verräterische Spuren

Dateibenachrichtigungssysteme melden normalerweise, wenn Dateien erstellt, gelöscht, geöffnet oder verändert werden. Laut den Forschenden können jedoch auch Programme ohne Administratorrechte unter bestimmten Bedingungen auf diese Informationen zugreifen. Dabei geht es nicht darum, komplette Dateien auszulesen. Die Inhalte bleiben geschützt. Allerdings können Dateinamen und Änderungen an Dateien Hinweise liefern, mit denen sich Aktivitäten von Nutzerinnen und Nutzern nachvollziehen lassen.

Browserverlauf und App-Aktivitäten im Fokus

Bei Tests unter Windows zeigte das Forschungsteam, dass sich über Benachrichtigungen auf übergeordneten Ordnern auch Vorgänge in darunterliegenden Verzeichnissen beobachten lassen. Da Browser wie Firefox für bestimmte Funktionen eigene Ordner mit Website-Namen anlegen, könnten Angreifer dadurch unter Umständen erkennen, welche Internetseiten besucht wurden. Auch auf Android fanden die Forschenden einen möglichen Angriffspunkt. Über das Dateibenachrichtigungssystem FUSE konnten sie beobachten, wann beispielsweise Dateien in WhatsApp-Ordnern erstellt, verschoben oder gelöscht wurden. Die tatsächlichen Inhalte der Dateien waren dabei nicht einsehbar.

Gefälschte Passwortfenster möglich

Besonders kritisch sind die beschriebenen Szenarien auf Linux-Systemen. Das Forschungsteam zeigte unter anderem, dass sich über die Überwachung bestimmter Systemprozesse gefälschte Passwortabfragen erzeugen lassen könnten. Nutzerinnen und Nutzer könnten dadurch theoretisch dazu gebracht werden, Zugangsdaten in ein nachgebautes Fenster einzugeben. Auf macOS seien die auslesbaren Informationen laut den Forschenden zwar stärker eingeschränkt, dennoch könnten auch dort bestimmte Aktivitäten von Anwendungen und Systemprozessen nachvollzogen werden.

Hersteller wurden informiert

Die Forschenden informierten die zuständigen Teams von Linux, KDE, Android, Microsoft und Apple bereits vor der Veröffentlichung über die möglichen Schwachstellen. Gemeinsam mit dem Linux-Sicherheitsteam wurden laut TU Graz bereits erste Anpassungen umgesetzt, um einige der beschriebenen Angriffsmöglichkeiten zu reduzieren. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forschenden unter dem Titel „File Notification Attacks: Templating and Exploiting Side-Channel Leakage from the File-Notification Systems on Linux, Windows, and macOS“.