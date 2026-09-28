Zu wertvoll für den Müll: VinziMärkte retten täglich Lebensmittel

Lebensmittel retten und gleichzeitig soziale Unterstützung leisten: Genau diese Verbindung steht im Mittelpunkt der Arbeit der VinziMärkte in Österreich. Rund 21.700 Menschen kaufen regelmäßig in den Sozialmärkten ein und erhalten dort Lebensmittel zu deutlich günstigeren Preisen. Der Internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September soll auf den bewussten Umgang mit Lebensmitteln aufmerksam machen – gleichzeitig lenkt er den Blick auf die steigenden Belastungen durch Teuerungen und zunehmende Armut.

Günstige Lebensmittel als wichtige Unterstützung

In den VinziMärkten können Menschen einkaufen, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Diese wird regelmäßig angepasst und orientiert sich an den Richtwerten für Unterstützungsleistungen. Österreichweit gibt es insgesamt neun VinziMärkte. Die Standorte in Graz und Wien werden direkt von den VinziWerken betrieben, weitere Märkte von eigenständigen Vinzenzgemeinschaften. Die angebotenen Waren werden zu etwa einem Drittel des üblichen Handelspreises verkauft. Dadurch können Menschen mit wenig Einkommen hochwertige Lebensmittel leistbarer beziehen.

Nicht nur satt werden, sondern gesund leben

VinziWerke-Geschäftsführerin Amrita Böker betont, dass es nicht allein darum gehe, Hunger zu vermeiden. Auch eine ausgewogene Ernährung spiele eine wichtige Rolle. Menschen mit finanziellen Einschränkungen hätten oft weniger Möglichkeiten, regelmäßig frische und gesunde Lebensmittel zu kaufen. Eine unausgewogene Ernährung könne langfristig gesundheitliche Folgen haben und schwierige Lebenssituationen zusätzlich verschärfen.

Spenden und Ehrenamt sichern den Betrieb

Damit die VinziMärkte ihre Arbeit fortsetzen können, sind Sachspenden besonders wichtig. Gefragt sind unter anderem Grundnahrungsmittel wie Mehl, Nudeln, Reis und Öl sowie haltbare Produkte für Konserven oder Tiefkühlbereiche. Besonders geschätzt werden laut VinziWerken auch frische Lebensmittel. Eine zentrale Rolle übernehmen außerdem die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert sich ehrenamtlich und unterstützt den täglichen Betrieb der Märkte. „Ohne unsere Ehrenamtlichen könnten wir keinen einzigen VinziMarkt betreiben“, sagt Amrita Böker und lädt Interessierte ein, sich direkt bei den Märkten über Möglichkeiten zur Mitarbeit zu informieren.

Hilfe für Tausende Menschen

Die VinziWerke Österreich betreiben mittlerweile 40 Einrichtungen in der Steiermark, Wien und Salzburg. Dort erhalten täglich viele Menschen Unterstützung – etwa durch Unterkunft, Verpflegung oder Lebensmittelangebote. Die Arbeit der VinziMärkte zeigt damit, wie Lebensmittelrettung und soziale Hilfe miteinander verbunden werden können: Waren, die sonst verloren gehen könnten, helfen Menschen, ihren Alltag besser zu bewältigen.