Cobra, Polizei, Rettung: Deshalb kommt es bei Grazer Gericht zum Großaufgebot

Am Landesgericht für Strafsachen Graz findet am 2. Oktober eine umfangreiche Einsatzübung statt. Mehrere Behörden und Einsatzorganisationen trainieren dabei gemeinsam mögliche Krisenszenarien.

Am Freitag, 2. Oktober, wird das Landesgericht für Strafsachen Graz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zum Schauplatz einer groß angelegten Übung. Die Einsatzkräfte proben dabei das Zusammenspiel verschiedener Organisationen für den Ernstfall. Die Übung startet gegen Mittag und dauert voraussichtlich bis in den späten Nachmittag. Während dieses Zeitraums bleiben das Landesgericht für Strafsachen Graz sowie die Staatsanwaltschaft Graz für den Parteienverkehr geschlossen.

Mehrere Einsatzorganisationen beteiligt

An der komplexen Übung nehmen zahlreiche Stellen teil. Mit dabei sind unter anderem die Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra, die Landespolizeidirektion Steiermark, der Österreichische Wachdienst, das Österreichische Rote Kreuz sowie die Stadt Graz. Auch das Landesgericht für Strafsachen Graz, die Staatsanwaltschaft Graz und die Justizanstalt Graz-Jakomini sind in die Übung eingebunden.

Verstärkte Polizeipräsenz rund um das Gericht

Im Bereich rund um das Gericht ist während der Übung mit einer verstärkten Präsenz von Einsatzkräften sowie möglicherweise mit einer erhöhten Geräuschkulisse zu rechnen. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass es sich um ein geplantes Training handelt. Ziel der Übung ist es, Abläufe zu überprüfen und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen weiter zu verbessern.