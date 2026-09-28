Neue Rektoratsperiode: An der Uni Graz gibt es eine Veränderung

An der Universität Graz beginnt am 1. Oktober eine neue Rektoratsperiode. Rektor Peter Riedler setzt dabei großteils auf sein bisheriges Team - mit Şebnem Bahadır-Berzig kommt aber auch ein neues Gesicht in die Leitung.

Bis 2030 hat sich das Rektorat der Universität Graz einiges vorgenommen: Das Studienangebot soll noch breiter, die Universität als Forschungsinstitution international attraktiver und der fertiggestellte Campus ein beliebter Lern- und Arbeitsort werden. An der Spitze bleibt Peter Riedler. Bereits im Jänner 2025 wurde er für weitere vier Jahre zum Rektor gewählt. Für seine zweite Amtsperiode setzt er großteils auf ein bewährtes Team.

©Uni Graz/Reiter Peter Riedler startet in seine zweite Amtsperiode als Rektor der Universität Graz.

Team bleibt

Joachim Reidl bleibt Vizerektor für Forschung, Catherine Walter-Laager ist weiterhin als Vizerektorin für Studium und Lehre tätig. Auch Markus Fallenböck bleibt dem Leitungsgremium als Vizerektor für Personal und Digitalisierung erhalten. Damit setzt Riedler in drei Bereichen auf die bisherige Besetzung. Eine Veränderung gibt es hingegen bei Internationalisierung und Gleichstellung.

©Uni Graz/Reiter | Joachim Reidl bleibt Vizerektor für Forschung an der Universität Graz.

Neues Gesicht

Neu ins Rektorat kommt Şebnem Bahadır-Berzig. Die Professorin für Translationswissenschaft ist seit 2020 an der Universität Graz tätig und folgt als Vizerektorin für Internationalisierung und Gleichstellung auf Mireille van Poppel. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sie sich mit den persönlichen und ethischen Herausforderungen von Dolmetscher, die Menschen im Zusammenhang mit Flucht und Migration begleiten.

©Uni Graz/Reiter Şebnem Bahadır-Berzig ist Professorin für Translationswissenschaft und neue Vizerektorin für Internationalisierung und Gleichstellung.

Forschung in Krisen

Derzeit baut Bahadır-Berzig ein internationales Forschungsnetzwerk auf. Im Mittelpunkt stehen Mehrsprachigkeit und Translation in Krisen- und Katastrophenräumen. Dabei sollen auch gesellschaftliche Akteur eingebunden werden. Diese internationale Ausrichtung soll sich auch in ihrer neuen Aufgabe an der Universität Graz widerspiegeln.

Das sind ihre Ziele

Mehr Vielfalt unter den Universitätsangehörigen zählt ebenso zu ihren Zielen wie ein mehrsprachiger und inklusiver Campus. Zudem möchte Bahadır-Berzig eine wissenschaftliche Willkommenskultur stärken. Damit sollen mehr internationale Studierende und Forschende für die Universität Graz gewonnen werden. Die neue Rektoratsperiode startet am 1. Oktober.