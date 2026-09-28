Tag der Religionen in Graz: 15 Gemeinschaften öffneten am Sonntag ihre Türen

Unter dem Motto „Leben im Miteinander“ brachte der dritte Tag der Religionen am Sonntag, 27. September, Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen in Graz zusammen. Insgesamt 15 Religions- und Bekenntnisgemeinschaften öffneten dafür ihre Türen. An verschiedenen Orten konnten Besucher religiöse Stätten kennenlernen und an Führungen, Gesprächen und Meditationen teilnehmen. Auch Musik, Vorträge und unterschiedliche religiöse Traditionen waren Teil des Programms.

Treffpunkt Lebensbaum

Am späten Nachmittag führte der Tag die Teilnehmer in den Grazer Volksgarten. Dort versammelten sie sich beim Lebensbaum, der bereits beim ersten Tag der Religionen vor drei Jahren gepflanzt worden war. Auch heuer bildete er den symbolischen Mittelpunkt des gemeinsamen Abschlusses. „Wir feiern den Abschluss dieses Tages heute im Volksgarten beim Lebensbaum. Den haben wir beim ersten Tag der Religionen vor drei Jahren gepflanzt und er ist ein gutes Symbol für das, was uns an diesem Tag wichtig ist: Die Wurzeln des Dialogs wachsen weiter“, betonte Eva Wenig, Koordinatorin des Interreligiösen Beirats.

©Stadt Graz/Fischer 15 Religions- und Bekenntnisgemeinschaften öffneten am Sonntag in Graz ihre Türen.

Seit 20 Jahren

Der diesjährige Abschluss war gleichzeitig mit einem Jubiläum verbunden. Seit mittlerweile 20 Jahren bringt der Interreligiöse Beirat der Stadt Graz unterschiedliche Glaubensgemeinschaften zusammen und fördert den Austausch zwischen Religionen und Kulturen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte dabei die Bedeutung gemeinsamer Werte: „Vom ersten Tag als Bürgermeisterin war für mich wichtig, dass die Grazerinnen und Grazer sehen, welche Werte und Botschaften uns über alle Religionen hinweg einen. An Tagen wie heute wird das besonders sichtbar. Es ist wichtig unsere gemeinsamen Werte täglich zu leben, sonst helfen die besten Ideen nichts.“ Auch die Holding Graz begleitet den Tag der Religionen seit seinen Anfängen. Konzernsprecherin Sarah Spörk erklärte: „Wir stehen als Konzern stark für ein respektvolles Zusammenleben in Graz ein. Den Tag der Religionen dürfen wir von Stunde 0 an unterstützen. Wir freuen uns sehr auf ein weiteres Miteinander in den kommenden Jahren.“

Verständnis verbindet

Neben Musik- und Textbeiträgen war auch Friedensforscher Karl Kumpfmüller bei der Abschlussveranstaltung dabei. Er stellte das gegenseitige Verständnis in den Mittelpunkt: „Das Verständnis für eine andere Kultur ist die Voraussetzung dafür, friedlich miteinander zu leben. Die Arbeit, die an Tagen wie diesen gemacht wird, ist dringend notwendig, um dieses Miteinander konstruktiv zu gestalten.“

Gemeinsamer Ausklang

Nach den Gesprächen und Beiträgen ging der dritte Tag der Religionen schließlich gemeinsam zu Ende. Ein „Buffet der Religionen“ und Musik bildeten den Abschluss im Volksgarten. Damit endete ein Nachmittag, bei dem Begegnung, Austausch und das Kennenlernen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften im Mittelpunkt standen.