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Foto auf 5min.at zeigt zwei Frauen in die Kamera lächeln.
Neu eingezogen: Center-Managerin Carina Weyringer gratuliert zur Eröffnung von IUMAN Intimissimi im Grazer MURPARK.
Graz
28/09/2026
Neueröffnung
#goodnews

Italienischer Neuzugang: Neues Geschäft eröffnete in Graz

In einem Grazer Einkaufszentrum gibt es seit wenigen Tagen einen neuen Namen: IUMAN Intimissimi hat am 25. September eröffnet. Im neuen Geschäft dreht sich alles um Herrenmode - von Unterwäsche bis Bademode.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Im Grazer MURPARK hat sich das Angebot verändert: IUMAN Intimissimi hat dort am 25. September einen neuen Standort eröffnet. Die Marke konzentriert sich auf Herrenmode und ist seit 2014 am Markt. Mit dem Einzug gibt es im Einkaufszentrum nun ein weiteres Geschäft, das sich speziell an Männer richtet.

Mehr als Unterwäsche

Der Name Intimissimi lässt bereits erahnen, was einen Teil des Sortiments ausmacht. Im Geschäft gibt es Unterwäsche für Herren – die Auswahl geht allerdings darüber hinaus. Auch Loungewear, Bademode und weitere Kleidungsstücke für den Alltag werden angeboten. Damit reicht das Sortiment vom Alltag bis zur nächsten Auszeit. Neben Basics finden sich Stücke für gemütliche Stunden zu Hause sowie Kleidung für Freizeit und Urlaub. Die Marke selbst setzt nach eigenen Angaben auf italienisches Design, hochwertige Materialien und passende Schnitte.

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