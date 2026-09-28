Wasserprobe in Seiersberg-Pirka liefert sehr gute Ergebnisse

Gute Nachrichten für Seiersberg-Pirka: Eine aktuelle Untersuchung des Trinkwassers zeigt sehr gute Ergebnisse. In der Probe waren unter anderem E. coli und mehrere weitere untersuchte Bakterien nicht nachweisbar.

Am 9. September 2026 wurde an der Volksschule Pirka eine Netzprobe entnommen. Nun liegen die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung vor. Die untersuchten mikrobiologischen sowie chemisch-physikalischen Parameter lagen innerhalb der im Prüfbericht angeführten Richt- beziehungsweise Höchstwerte. Damit liefert die Untersuchung erfreuliche Ergebnisse für Seiersberg-Pirka. Besonders wichtig ist das Ergebnis bei den untersuchten Bakterien. E. coli, coliforme Bakterien, intestinale Enterokokken und Pseudomonas aeruginosa waren in der Probe nicht nachweisbar. Auch bei den untersuchten Schwermetallen und zahlreichen weiteren chemischen Parametern wurden sehr niedrige Werte festgestellt.

Nitrat deutlich darunter

Ein konkreter Wert aus der Untersuchung betrifft Nitrat. In der Wasserprobe wurden 16,3 Milligramm pro Liter gemessen. Der im Prüfbericht angeführte Höchstwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Der gemessene Wert liegt damit deutlich darunter.

Auch Pestizide geprüft

Darüber hinaus wurde das Trinkwasser umfangreich auf Pestizide und deren Abbauprodukte untersucht. Die gemessenen Werte lagen unter den jeweiligen Grenz- beziehungsweise Bestimmungswerten. Die ausgewiesene Summe der untersuchten Pestizide beträgt weniger als 0,05 Mikrogramm pro Liter.

Gemeinde erfreut

Für die Gemeinde zeigen die Ergebnisse, dass die untersuchte Trinkwasserprobe in den geprüften Bereichen eine sehr gute Qualität aufweist. Regelmäßige Kontrollen sollen dabei für Sicherheit sorgen. Die Gemeinde Seiersberg-Pirka fasst das Ergebnis so zusammen: „Unser Wasser: geprüft, kontrolliert und von hoher Qualität“