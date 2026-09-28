Mädchen kletterte auf hohen Baum und saß fest – Feuerwehr rückte aus

Ein Mädchen ist am Montagnachmittag, 28. September, in Gratkorn auf einen hohen Baum geklettert und konnte nicht mehr selbstständig herunter. Die Feuerwehr rückte zur Menschenrettung aus.

Am Montag, dem 28. September 2026, wurden die Feuerwehren um 16.09 Uhr zu einer Menschenrettung im Gratkorner Ortsgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Friesach-Wörth rückte gemeinsam mit der Feuerwehr Gratkorn-Markt zum Einsatz aus. Vor Ort zeigte sich, warum Hilfe notwendig war: Ein Mädchen befand sich auf einem hohen Baum und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.

Hilfe aus der Höhe

Um das Mädchen sicher vom Baum zu holen, wurde zusätzliche Unterstützung angefordert. Die Teleskopbühne der Betriebsfeuerwehr Sappi kam zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe konnte das Kind rasch aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nachdem das Mädchen wieder sicher am Boden war, wurde es vorsorglich vom Roten Kreuz untersucht. Weitere medizinische Maßnahmen werden im Einsatzbericht nicht genannt. Die einsatzleitende Feuerwehr Gratkorn-Markt konnte den Einsatz schließlich alleine abwickeln. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Friesach-Wörth konnte daher wieder ins Rüsthaus einrücken und dort die Einsatzbereitschaft herstellen.

©Feuerwehr Friesach Wörth Mit einer Teleskopbühne wurde das Mädchen rasch und unverletzt gerettet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 19:05 Uhr aktualisiert