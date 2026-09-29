Grünschnitt in Graz: Hier kannst du ihn kostenlos abgeben

Wohin mit Ästen, Zweigen und dem Schnitt aus dem Garten? In Graz startet im Oktober wieder die Grünschnittaktion der Holding Graz. An drei Stellen kannst du deine Gartenabfälle kostenlos abgeben.

Wer im Herbst Bäume, Hecken oder Sträucher zurückschneidet, muss den anfallenden Grünschnitt auch entsorgen. Dafür gibt es heuer wieder die Grünschnittaktion der Holding Graz. Sie läuft von Montag, 19. Oktober, bis Samstag, 21. November 2026. In diesem Zeitraum ist die Abgabe kostenlos. Das gilt allerdings nur für Grünschnitt in Haushaltsmengen.

Drei Abgabestellen

Für die Entsorgung stehen in Graz drei Stellen zur Verfügung. Im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse 5 kannst du den Grünschnitt von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr abgeben. Zwei weitere Möglichkeiten gibt es in anderen Teilen der Stadt. Dort gelten allerdings andere Öffnungszeiten.

Von 9 bis 17 Uhr

Am Gelände der Firma Ehgartner in der Wasserwerkgasse 5 ist die Abgabe von Montag bis Samstag zwischen 9 und 17 Uhr möglich. Im selben Zeitraum kannst du deinen Grünschnitt auch zur Sammelstelle Neufeldweg/Maggstraße 35 bringen. Dort gibt es bei der Zufahrt eine wichtige Vorgabe: Die Einfahrt ist nur über die Maggstraße möglich.

Sonntags geschlossen

Wer die Gartenarbeit fürs Wochenende plant, sollte auch die Öffnungszeiten im Blick behalten. An Sonn- und Feiertagen bleiben alle genannten Abgabestellen geschlossen. Die kostenlose Grünschnittaktion endet schließlich am Samstag, 21. November 2026.