Andritz bekommt neuen Gehsteig – auch bei den Haltestellen tut sich was

Wer in Graz-Andritz zu Fuß entlang der Andritzer Reichsstraße unterwegs war, musste abschnittsweise über das Bankett gehen. Damit soll bald Schluss sein: Auf knapp 500 Metern entsteht ein neuer Gehsteig.

Der Bau entlang der Andritzer Reichsstraße ist bereits in vollem Gange. Zwischen den Haltestellen „St. Gotthard“ und „Villa Sonnblick“ entsteht ein knapp 500 Meter langer und zwei Meter breiter Gehsteig. Bisher mussten Fußgängerinnen und Fußgänger auf Teilen der Strecke am Bankett entlanggehen, direkt neben der stark befahrenen Vorrangstraße, auf der Tempo 50 gilt. Mit dem neuen Gehsteig soll diese Lücke nun geschlossen werden. Gleichzeitig wird damit auch der Weg zu den beiden Bushaltestellen sicherer.

Haltestellen neu

Doch nicht nur der Gehsteig wird neu gebaut. Auch die Haltestellen entlang der Strecke werden verbessert. Bei der „Villa Sonnblick“ sind ein größerer Wartebereich, ein neues Wartehaus sowie eine Querungshilfe mit Mittelinsel vorgesehen. Das taktile Leitsystem wird erweitert und die Haltestelle soll barrierefrei erreichbar sein. Bei „St. Gotthard“ wird wiederum der bestehende Gehsteig verbreitert und der Wartebereich aufgewertet. Zusätzlich werden neue Bäume gepflanzt.

Weitere Arbeiten

Im Zuge des Projekts werden außerdem Bordsteine abgesenkt, um das Queren der Straße zu erleichtern. Auch die Straßenbeleuchtung und die Entwässerung werden erneuert. Das Vorhaben ist eines von acht Leitprojekten des Grazer Masterplans Gehen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt dazu: „Auf diesen Gehsteig haben viele Andritzer lange gewartet. Umso mehr freut es mich, dass diese wichtige Lücke jetzt endlich geschlossen wird. Knapp 500 Meter neuer Gehweg sorgen vor allem für Kinder und ältere Menschen für mehr Sicherheit und machen den täglichen Weg zur Haltestelle deutlich angenehmer.“

800.000 Euro Kosten

Insgesamt kostet das Projekt rund 800.000 Euro. Das Land Steiermark unterstützt die Umsetzung mit 300.000 Euro. Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) erklärt: „Gerade wenn die finanziellen Spielräume kleiner werden, kommt es darauf an, die richtigen Prioritäten zu setzen. Verkehrssicherheit hat für mich stets Vorrang. Maßnahmen, die Gefahrenstellen entschärfen und die Infrastruktur für die Menschen vor Ort konkret verbessern, unterstützen wir immer gerne. Mit 300.000 Euro leistet das Land Steiermark daher einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung dieses Projekts.“

Ziele besser erreichbar

Von dem neuen Gehsteig profitieren nicht nur Menschen auf dem Weg zum Bus. Auch die Heimgartenanlage und der Bezirkssportplatz sollen künftig besser zu Fuß erreichbar sein. Renate Platzer, Fußgängerin aus Graz, sagt: „Dank der guten Zusammenarbeit kann dieses Projekt nun verwirklicht werden. Bald ist es möglich, die Bushaltestellen, die Heimgartenanlage wie auch den Bezirkssportplatz gut fußläufig zu erreichen.“