Stimme für Kinder: Steirisches Kinderrechte-Parlament sucht Verstärkung

Wie wollen wir unsere Schule gestalten? Was braucht es für sicherere Spielplätze und mehr Umweltschutz in der Steiermark? Im Kinderrechte-Parlament des Kinderbüros Steiermark bekommen Kinder bis 14 Jahre eine einzigartige Plattform, um genau diese Fragen aktiv mitzugestalten. Unter der Leitung von Marine Claus treffen sich die jungen Abgeordneten zweimal im Monat, um über brennende Alltagsthemen zu diskutieren, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und konkrete Forderungen an die Politik zu formulieren.

Demokratie nicht nur lernen, sondern live erleben

Anstatt trockener Theorie geht es im Kinderrechte-Parlament spielerisch und praxisnah zur Sache: Die Kids lernen die 42 offiziellen Kinderrechte kennen und erfahren, wie sie diese im Alltag einfordern können. Zum Programm gehören: Ausflüge und Projekte, interaktive Workshops zu aktuellen Alltagsthemen und Begegnungen auf Augenhöhe mit Politikern und Experten Das Angebot richtet sich an alle interessierten Kinder aus der gesamten Steiermark bis zum 14. Geburtstag. Ein Einstieg ist jederzeit kostenlos möglich. Eltern können sich für Informationen oder zur Anmeldung direkt per E-Mail an das Kinderbüro unter office@kinderbuero.at wenden.