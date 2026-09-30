Zwei Meistertitel: Grazer Nachwuchs räumt in Deutschland ab

Fünf Nachwuchstalente aus Graz feiern in Würzburg einen Doppelerfolg: Mit dem Team Malsch holen sie die deutschen Meistertitel in der U15 und U18. Die U15 bleibt dabei im gesamten Turnier ohne Gegentor.

Für die U15 des Teams Malsch lief das Turnier nahezu makellos. In der Vorrunde gewann die Mannschaft alle vier Spiele und erzielte dabei 20 Tore. Gleichzeitig ließ das Team keinen einzigen Gegentreffer zu. Damit ging es als Gruppenerster direkt ins Finale. Dort wartete die SG Würzburg, doch auch im entscheidenden Spiel blieb Malsch ohne Gegentor und gewann mit 8:0. Mitten im Geschehen waren drei Nachwuchsspieler aus Graz. Max erzielte im Turnier elf Tore, Jonas traf zweimal. Xaver bereitete drei Treffer vor. Damit hatten die Grazer ihren Anteil am deutlichen Titelgewinn.

Entscheidung am Ende

Deutlich knapper ging es in der U18 zu. Hier spielten drei Mannschaften jeweils in Hin- und Rückrunde gegeneinander. Malsch und die SG Nord kamen am Ende jeweils auf drei Siege und eine Niederlage. Damit musste die Tordifferenz über den Meistertitel entscheiden. Im letzten Spiel setzte Malsch ein deutliches Zeichen und gewann gegen die SG Pößneck/Würzburg mit 8:0. Mit einem Torverhältnis von 24:7 lag das Team damit vor der SG Nord mit 21:8. Aus Graz waren Sonya und Tabea dabei. Sonya erzielte zwei Tore, Tabea eines.

©UWR Graz | Die Grazer „Goldfischerl“ waren in Würzburg erfolgreich: In der U15 und U18 ging der Titel an das Team Malsch.

„Goldfischerl“ jubeln

Für den Grazer Nachwuchs ist der Erfolg in Würzburg nicht der erste bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Bereits 2025 holten Grazer Spielerinnen und Spieler dreimal Gold in der U15 und zweimal Silber in der U18. Seither nennen sie sich selbst die „Goldfischerl“. Jugendtrainer Karl Richter-Trummer will den Schwung nun mit nach Graz nehmen: „Wir sind stolz auf diese Auswahl und hoffen, dass wir dieses hohe Niveau zu Hause im Training für die ganze Mannschaft nutzen können. Denn wir wollen als Grazer Mannschaft beim Löwenpokal wieder zeigen, was wir draufhaben!“

Rugby unter Wasser

Unterwasser-Rugby wird vollständig unter der Wasseroberfläche gespielt. Zwei Mannschaften versuchen dabei, einen mit Salzwasser gefüllten Ball in den gegnerischen Korb am Beckenboden zu bringen. Gespielt wird mit Maske, Schnorchel und Flossen – Pressluft gibt es nicht, die Spieler müssen die Luft anhalten. Union Unterwasserrugby Graz bietet Kinder- und Jugendtraining im AUSTER Sport- und Wellnessbad in Graz an. Neue Spielerinnen und Spieler können jederzeit dazukommen.