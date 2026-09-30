Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Graz: Das ist derzeit bekannt

Am Hauptbahnhof läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Grund ist eine herrenlose Tasche. Ein Leser berichtet von Absperrungen und zahlreichen Einsatzkräften. Laut Polizei deutet derzeit nichts auf eine Gefahr hin.

Am Grazer Hauptbahnhof ist derzeit (Mittwoch, 30. September, 16 Uhr) die Polizei im Einsatz. Auslöser ist eine herrenlose Tasche, die im Bereich des Bahnhofs entdeckt wurde. Die Polizei bestätigte den laufenden Einsatz auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Tasche wird derzeit überprüft.

Leser berichtet: „Der halbe Bahnhof ist gesperrt“

Vor Ort sorgt der Einsatz offenbar für Verunsicherung. Ein Leser schildert gegenüber 5 Minuten: „Der halbe Bahnhof ist gesperrt. Personen haben Panik, keiner weiß, was abgeht. Sie werden immer wieder weggeschickt.“ Nach seiner Beobachtung seien außerdem „sicher 10 bis 15 Polizisten“ sowie fünf Polizeibusse vor Ort. Dabei handelt es sich um die Schilderungen des Lesers. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizei den Einsatz: „Wir können einen Polizeieinsatz bestätigen.“ Zum Grund heißt es weiter: „Es hat im Bereich des Hauptbahnhofs eine herrenlose Tasche gegeben und es wird derzeit überprüft, ob von dieser Tasche irgendeine Gefahr ausgeht.“

Keine Gefahr erkennbar

Nach aktuellem Stand gibt es laut Polizei keinen Hinweis auf eine Gefahr. „Es deutet nichts darauf hin“, erklärt die Polizei gegenüber 5 Minuten. Bei dem Einsatz handle es sich um das übliche Vorgehen bei einem solchen Fund. Wörtlich heißt es dazu: „Ist eigentlich ein polizeiliches Routinearbeiten, was ich da gerade das steckt.“