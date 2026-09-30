KPÖ stellt mehr als die Hälfte der Grazer Bezirksvorsteher

Alle 17 Grazer Bezirksräte sind nun konstituiert. Die KPÖ ist dabei in jedem Bezirksvorstand vertreten und führt mehrere Bezirke - von der Inneren Stadt bis Gösting, Eggenberg und Wetzelsdorf.

Die Bezirksratswahlen vom 28. Juni haben die politischen Verhältnisse in den Grazer Bezirken neu geordnet. Die KPÖ wurde laut den vorliegenden Angaben nicht nur in mehreren innerstädtischen Bezirken stärkste Partei. Auch in Gösting, Eggenberg und Wetzelsdorf erreichte sie den ersten Platz. In den bürgerlich und ländlicher geprägten Außenbezirken landete sie auf Platz zwei oder drei. Damit ist die KPÖ in den Bezirksvorständen aller 17 Grazer Stadtbezirke vertreten.

Neue Vorsteherin

Eine Veränderung gibt es in der Inneren Stadt. Dort übernimmt die parteilose Lehrerin Irmela Kühnelt das Amt der Bezirksvorsteherin. In St. Leonhard, Geidorf, Lend und Gries bleiben hingegen die bisherigen kommunistischen Bezirksvorsteher im Amt. Andreas Nitsche, Hanno Wisiak, Christian Carli und Michael Eigner-Rothe wurden wiedergewählt. Im einwohnerstärksten Bezirk Jakomini steht künftig der Soziologe Lukas Hartleb an der Spitze.

Weitere Bezirke

Auch in Gösting, Eggenberg und Wetzelsdorf stellt die KPÖ die Bezirksvorsteher. In Gösting übernimmt der technische Zeichner Lukas Mayer, in Eggenberg die Pensionistin Karin Gruber. Wetzelsdorf wird vom Pflegeassistenten Stephan Kraus angeführt. Damit kommen mehrere von der KPÖ geführte Bezirke außerhalb der Grazer Innenstadt hinzu.

Neue Stellvertreter

Auch bei den Stellvertretungen ist die KPÖ in mehreren Bezirken vertreten. Kerstin Kapp wurde in Liebenau einstimmig zur ersten Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt, Mario Rossmann übernimmt diese Funktion in St. Peter. In Waltendorf ist Lisbeth Zeiler erste Stellvertreterin, in Ries Cathrin Mariacher. Vera Hartmann wurde in Mariatrost einstimmig zur zweiten Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt, Tobias Ulrich ist in Andritz erster Stellvertreter. Ruth Masser bleibt erste Stellvertreterin in Straßgang, Amir Ballaj in Puntigam.

Kahr über die Arbeit

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) beschreibt den Anspruch ihrer Partei an die Arbeit in den Bezirken so: „Als KPÖ stellen wir die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt und konstruktive Arbeit über Streit und Selbstbedienungs-Mentalität. Unsere Vertreterinnen und Vertreter in den 17 Bezirken haben offene Ohren, nehmen die Sorgen der Menschen ernst und helfen“. Damit sind nach der Konstituierung nun sämtliche Grazer Bezirksvorstände besetzt.