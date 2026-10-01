Nach 29:36-Niederlage: HSG Graz will gegen Bregenz zurückschlagen

Nach dem ersten Dämpfer der Saison will die HSG Holding Graz vor eigenem Publikum wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Am Sonntag wartet mit Bregenz Handball allerdings ein Gegner, der zuletzt ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Um 16.30 Uhr steigt das Duell im Raiffeisen Sportpark. Für die Grazer beginnt damit ein Heimspiel-Doppel in der HLA Meisterliga. Nur wenige Tage später, am Mittwoch, dem 7. Oktober, wartet bereits die nächste Partie vor heimischer Kulisse gegen den HC Fivers WAT Margareten. Zunächst liegt der volle Fokus aber auf Bregenz.

Niederlage in Linz aufarbeiten

Eine Woche zuvor musste die HSG ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Auswärts in Linz setzte es eine deutliche 29:36-Niederlage. Vor allem die Fehler im eigenen Spiel sollen gegen die Vorarlberger reduziert werden. „Uns sind in Linz sowohl im Angriff als auch in der Abwehr viele Fehler passiert. Wir wissen, dass es am Sonntag anders werden muss, und haben die zwei Punkte klar vor Augen“, sagt HSG-Trainer Risto Arnaudovski.Erschwert wird die Vorbereitung weiterhin durch die Verletzungssorgen auf der Torhüterposition.

Bregenz kommt mit Rückenwind nach Graz

Ein Selbstläufer dürfte das Heimspiel für die Grazer nicht werden. Bregenz Handball präsentiert sich nach einem holprigen Saisonstart mittlerweile in guter Form. Zum Auftakt mussten sich die Vorarlberger dem HC Fivers WAT Margareten knapp mit 32:34 geschlagen geben. Danach blieb Bregenz in drei Partien ungeschlagen und holte zwei Siege sowie ein Remis. Zuletzt gelang ein deutlicher 34:27-Erfolg gegen MADx WAT Atzgersdorf. Auch HSG-Kapitän Lukas Schweighofer erwartet dementsprechend eine schwierige Aufgabe. „Bregenz ist sehr gut in die Saison gestartet und wird uns alles abverlangen. Wir werden 60 Minuten voll konzentriert sein, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.“

Zwei Heimspiele innerhalb weniger Tage

Für die HSG beginnt mit der Partie gegen Bregenz eine intensive Phase vor dem eigenen Publikum. Anwurf im Raiffeisen Sportpark ist am Sonntag um 16.30 Uhr. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt danach nicht: Bereits am Mittwoch, dem 7. Oktober, geht es an gleicher Stelle weiter. Dann empfangen die Grazer um 19.30 Uhr den HC Fivers WAT Margareten.