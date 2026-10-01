Deshalb leuchtet der Grazer Uhrturm im Oktober pink

Der Grazer Uhrturm erstrahlt Anfang Oktober in Pink. Dahinter steckt eine wichtige Botschaft: Zum Brustkrebsmonat setzt die Stadt gemeinsam mit der Krebshilfe Steiermark ein Zeichen für Vorsorge und Solidarität.

Rund 19 Menschen erhalten jeden Tag in der Steiermark die Diagnose Krebs. Für Betroffene und ihre Angehörigen beginnt damit häufig eine Zeit voller Fragen, Sorgen und Veränderungen. Unterstützung bietet seit mittlerweile acht Jahrzehnten die Krebshilfe Steiermark, die heuer ihr 80-jähriges Bestehen feiert. Neben der Beratung von Erkrankten und Angehörigen zählen auch Information, Vorsorge, Früherkennung und das Engagement für die Forschung zu den Aufgaben der Organisation.

„Wichtige Anlaufstelle“ seit acht Jahrzehnten

Zum Jubiläum würdigt der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) die Arbeit der Krebshilfe. „Mit Information und Beratung, Hilfe für Erkrankte und ihre Angehörigen sowie mit ihrem Engagement für Vorsorge, Früherkennung und Forschung ist die Krebshilfe Steiermark seit acht Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind“, so Krotzer. Er gratuliert der Organisation zum 80-jährigen Bestehen und bedankt sich für deren Arbeit.

Grazer Uhrturm neun Tage lang pink

Passend zum internationalen Brustkrebsmonat Oktober wird auch eines der bekanntesten Wahrzeichen von Graz zum sichtbaren Zeichen der Solidarität. Auf Initiative der Krebshilfe Steiermark wird der Uhrturm vom 1. bis einschließlich 9. Oktober pink beleuchtet. Mit der Aktion soll einerseits auf die Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung und der Mammografie aufmerksam gemacht werden. Andererseits soll die Beleuchtung Solidarität mit Frauen ausdrücken, die an Brustkrebs erkrankt sind.

„Mehr als eine medizinische Diagnose“

Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Brustkrebs ist mehr als eine medizinische Diagnose“. Damit will die Krebshilfe darauf aufmerksam machen, dass eine Erkrankung weit über die medizinische Behandlung hinaus Auswirkungen haben kann. Eine Krebsdiagnose kann den Alltag, das Berufsleben und die Situation innerhalb einer Familie grundlegend verändern. Auch finanzielle Belastungen können hinzukommen. Mit dem weithin sichtbaren pinken Uhrturm soll dieses Thema mitten in Graz Aufmerksamkeit erhalten – und gleichzeitig daran erinnert werden, wie wichtig Vorsorge und Früherkennung sein können.