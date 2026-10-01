Großauftrag aus Bhutan: ANDRITZ liefert Turbinen für 600-MW-Kraftwerk

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ mit Hauptsitz in Graz hat einen weiteren Großauftrag im Bereich der erneuerbaren Energien an Land gezogen. Das Unternehmen wird wesentliche Ausrüstung für das neue Wasserkraftprojekt Khorlochhu im südasiatischen Königreich Bhutan liefern. Auftraggeber ist die Khorlochhu Hydro Power Limited. Für das Kraftwerk im Distrikt Trashiyangtse liefert ANDRITZ vier komplette Turbinen-Generator-Maschinensätze. Das geplante Wasserkraftwerk soll eine Leistung von insgesamt 600 Megawatt erreichen. Finanziell handelt es sich um einen bedeutenden Auftrag: Der Wert liegt laut ANDRITZ im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Verbucht wurde das Projekt bereits im Auftragseingang des zweiten Quartals 2026.

Vier Peltonturbinen für neues Kraftwerk

Der Auftrag umfasst nicht nur die Lieferung der Anlagen. ANDRITZ übernimmt auch Konstruktion, Fertigung, Montage, Tests und Inbetriebnahme von vier Peltonturbinen und den dazugehörigen Generatoren. Hinzu kommt elektrische Zusatzausrüstung. Bei der Umsetzung greift der Konzern auf seine Fertigungskapazitäten in Indien sowie sein internationales Netzwerk zurück. Nach der Fertigstellung soll Khorlochhu zu den größeren Wasserkraftwerken Bhutans zählen. Erwartet wird eine jährliche Stromproduktion von rund 2,524 Terawattstunden aus erneuerbarer Wasserkraft.

Wasserkraft spielt zentrale Rolle in Bhutan

Für Bhutan hat die Stromerzeugung aus Wasserkraft große wirtschaftliche Bedeutung. Das neue Kraftwerk soll künftig sowohl zur Energieversorgung als auch zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitragen. Khorlochhu Hydro Power Limited ist ein Joint Venture der Druk Green Power Corporation Limited und der Tata Power Company Limited. „Mit ANDRITZ als unserem Technologiepartner sind wir zuversichtlich, eine Anlage von Weltklasse zu realisieren, die den Ausbau grüner Energie in Bhutan und die Nachhaltigkeitsziele des Landes unterstützt“, erklärt die Projektgesellschaft.

ANDRITZ bereits bei mehreren Projekten im Land aktiv

Für den Grazer Konzern bedeutet der Auftrag einen weiteren Ausbau seiner Aktivitäten auf dem bhutanischen Wasserkraftmarkt. ANDRITZ ist nach eigenen Angaben bereits an mehreren Wasserkraftprojekten im Land beteiligt. Darüber hinaus betreibt der Technologiekonzern gemeinsam mit der Druk Green Power Corporation das Gemeinschaftsunternehmen Bhutan Automation & Engineering Ltd. ANDRITZ beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter an etwa 280 Standorten in mehr als 80 Ländern. Neben der Wasserkraft ist der Konzern unter anderem in den Bereichen Zellstoff und Papier, Metall sowie Umwelttechnologien tätig. Im Wasserkraftbereich kann das Unternehmen nach eigenen Angaben auf mehr als 185 Jahre Erfahrung und eine weltweit installierte Leistung von mehr als 492 Gigawatt verweisen. Mit dem neuen Millionenauftrag in Bhutan kommt nun ein weiteres Großprojekt hinzu.