Kollision in Graz: Motorradlenkerin (21) schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde am Donnerstagnachmittag eine 21-Jährige in Graz-Geidorf schwer verletzt. Sie musste ins LKH Graz gebracht werden.

Eine 21-jährige Motorradlenkerin wurde am Donnerstag bei einer Kollision auf der Elisabethstraße in Graz schwer verletzt. Der Unfall passierte beim Kreuzungsbereich zur Hartenaugasse.

Eine 21-jährige Motorradlenkerin wurde am Donnerstag bei einer Kollision auf der Elisabethstraße in Graz schwer verletzt. Der Unfall passierte beim Kreuzungsbereich zur Hartenaugasse.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, gegen 13.15 Uhr. Ein 64-jähriger Grazer war mit seinem Wagen auf der Elisabethstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er nach links in die Hartenaugasse einbiegen. Zur selben Zeit näherte sich eine 21-jährige Motorradlenkerin auf der Elisabethstraße. Die in Graz wohnhafte Syrerin wollte die Kreuzung mit ihrem Motorrad geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Wagen und dem Motorrad. Dabei wurde die Motorradlenkerin schwer verletzt.

Ins LKH gebracht

Das Rote Kreuz kümmerte sich nach dem Unfall um die 21-Jährige. Sie wurde anschließend ins LKH Graz gebracht. Der 64-jährige Pkw-Lenker blieb bei der Kollision unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.