Nach über einem Jahr Pause: Volkshaus Frohnleiten hat wieder einen Wirten

Nach mehr als einem Jahr Leerstand zieht am 2. Oktober das beliebte Restaurant „TREND“ ins Volkshaus ein und erweckt die Gastronomie zu neuem Leben.

Ein Konzert besuchen und davor gemütlich essen gehen oder einfach die Mittagspause genießen: Was im Volkshaus Frohnleiten über ein Jahr lang fehlte, wird ab Herbst wieder Realität. Ab Freitag, dem 2. Oktober 2026, übernimmt Gastronom Daniel Deutsch mit seinem Team das Restaurant. Der Name ist in der Gemeinde längst ein Begriff: Das „TREND“ verwöhnte seine Gäste seit Frühjahr 2024 in der Mauritzener Hauptstraße und verlegt seinen Standort nun direkt an die Mur ins Volkshaus.

Regionale Küche, Themenwochen und Cocktailabende

Am neuen Standort erwartet die Besucher ein vielseitiges kulinarisches Konzept: Neben regionaler und saisonaler Küche, À-la-carte-Gerichten und hausgemachten Mehlspeisen stehen regelmäßige Mittagsmenüs auf dem Plan. Auch Grill- und Cocktailabende sowie spezielle Themenwochen sind bereits in Vorbereitung. Die große Eröffnung steigt am Freitag, 2. Oktober 2026, ab 12 Uhr.