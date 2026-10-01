Oststeirerin holt Gold bei Junggärtner-EM in Polen

Großer Erfolg für die Oststeiermark: Marie-Theres Schwaiger aus Floing gewann mit dem österreichischen Team die Europameisterschaft der Junggärtner in Polen. Nun wurde sie in Graz empfangen.

Für Marie-Theres Schwaiger aus Floing ging es Ende Juli nach Bielsko-Biala in Polen. Dort trat die Oststeirerin bei der elften Europameisterschaft der Junggärtner an. Gemeinsam mit Anika Hiermann und Alina Lichtenwallner bildete sie das österreichische Team. Insgesamt mussten sich die drei gegen 22 Teams aus zwölf Nationen behaupten. Am Ende durften sie über Gold und damit den Europameistertitel jubeln.

Können war gefragt

Auf dem Weg zur Goldmedaille mussten die Teilnehmerinnen in mehreren Bereichen ihr Können zeigen. Zu den Wettbewerbsdisziplinen gehörten Produktionsgartenbau, Floristik sowie Garten- und Landschaftsbau. Dabei reichte Fachwissen alleine nicht aus. Gefragt waren auch praktisches Können, Präzision und gute Zusammenarbeit im Team.

Empfang in Graz

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, wurde Schwaiger von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Grazer Burg empfangen. Begleitet wurde die Europameisterin dabei von ihren Eltern. Kunasek gratulierte ihr mit einer Urkunde und einer Erinnerungsmünze. „Gemeinsam mit deinem österreichischen Team die Goldmedaille zu gewinnen und damit den Europameistertitel in die Steiermark und nach Österreich zu holen, ist eine herausragende Leistung, auf die du und deine Eltern mit Recht stolz sein können“, sagte Kunasek.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Die Europameisterin der Junggärtner wurde von ihren Eltern begleitet.

Ausbildung in der Steiermark

Ihre Ausbildung absolvierte Marie-Theres an der Gartenbauschule Großwilfersdorf, einer Einrichtung des Landes Steiermark. Ihre Lehre machte sie in der Baumschule und Erlebnisgärtnerei Höfler in Puch bei Weiz. Bei der Europameisterschaft konnte sie damit ihr Wissen und ihr praktisches Können auf internationaler Ebene unter Beweis stellen.

Lob für den Erfolg

Kunasek hob beim Empfang auch den Einsatz hinter dem Erfolg hervor: „Ein solcher Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dahinter stehen viel Fleiß, großes fachliches Können, Leidenschaft für den eigenen Beruf und natürlich auch ein starker Teamgeist. Ihr habt eindrucksvoll bewiesen, was mit Engagement, Zusammenhalt und Begeisterung möglich ist. Du bist damit nicht nur ein hervorragendes Beispiel für die hohe Qualität unserer heimischen Berufsausbildung, sondern auch eine großartige Botschafterin für die Steiermark.“