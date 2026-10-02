Weinfest in Seiersberg-Pirka: Vier Winzer schenken am Hauptplatz aus

Am 4. Oktober findet am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka wieder das Weinfest statt. Vier Winzer sind dabei, dazu gibt es regionale Speisen, Musik und ein Kinderprogramm.

Am 4. Oktober 2026 findet am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka wieder das Weinfest statt. Beginn ist um 11 Uhr. Neben mehreren Weinbaubetrieben stehen regionale Speisen, Livemusik und ein Kinderprogramm auf dem Programm.

Vier Winzer beim Weinfest

Beim Fest präsentieren Familie Harkamp, Gerhard Lehnhard, Josef Schwarz sowie die Familie Birnstingl-Gottinger ihre Weine. Für die Verkostung verschiedener Sorten wird ein Weinprobenpass um vier Euro angeboten. Das Weinfest wurde 2024 erstmals veranstaltet und nimmt Bezug auf die Weinbaugeschichte der Gemeinde. Auf diese verweist auch ein Weingarten am Hauptplatz. Bei der diesjährigen Ernte wurden dort erstmals mehr als 100 Kilogramm Trauben eingebracht.

Regionale Speisen, Musik und Kinderprogramm

Auch verschiedene Speisen werden am Hauptplatz angeboten. Geplant sind unter anderem Schweinsbraten, ein Nudelgericht mit optionalem steirischem Trüffel, kleinere Snacks und Süßspeisen. Dazu kommen heiße Maroni. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von „Soko Dixie“. Die Band war bereits bei der ersten Ausgabe des Weinfests im Jahr 2024 dabei. Für Kinder sind ein Karussell und ein Trampolin vorgesehen.