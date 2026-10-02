Parkgebühren steigen: So viel müssen Autofahrer in Graz künftig zahlen

Autofahrer müssen sich in Graz ab dem kommenden Jahr auf höhere Parkkosten einstellen. Die Tarife für die blaue und grüne Zone werden angehoben.

Die neuen Parktarife für Graz stehen inzwischen fest. Wie die Kleine Zeitung berichtet, steigt der Preis in der blauen Kurzparkzone für 30 Minuten von bisher 1,30 auf künftig 1,60 Euro. In der grünen Zone kostet eine halbe Stunde ab 2027 1,20 Euro statt bisher einem Euro. Die neuen Preise gelten ab 4. Jänner 2027. Nach Angaben aus dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) werden durch die höheren Parkgebühren zusätzliche Einnahmen von rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr erwartet.

Erhöhung über der Teuerung

Die Anhebung fällt damit deutlich stärker aus als die allgemeine Inflation seit der vergangenen Tariferhöhung im September 2023. Der Preis für eine halbe Stunde in der blauen Zone steigt um rund 23 Prozent. Eber verweist darauf, dass auch andere Städte ihre Parkgebühren zuletzt angehoben hätten. Die Anpassung in Graz ist Teil des städtischen Konsolidierungspakets. Mehr dazu hier: Nach Haushaltssperre: Wo Graz nun den Sparstift ansetzt.