Großaufgebot bei Grazer Gericht: Deshalb sind heute Cobra und Rettung im Einsatz

Am Landesgericht für Strafsachen Graz wird am heutigen Freitag für den Ernstfall trainiert. Zahlreiche Einsatzkräfte sind bei einer groß angelegten Übung beteiligt.

Ab der Mittagszeit wird es rund um das Landesgericht für Strafsachen in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße deutlich mehr Einsatzkräfte als üblich geben. Grund dafür ist eine geplante Krisenübung. Beteiligt sind unter anderem die Cobra, die Landespolizeidirektion Steiermark, das Österreichische Rote Kreuz und der Österreichische Wachdienst. Auch die Stadt Graz sowie die Justiz und Staatsanwaltschaft sind in das Training eingebunden.

Gericht heute geschlossen

Die Übung soll bis in den späten Nachmittag dauern. Währenddessen bleiben sowohl das Landesgericht für Strafsachen Graz als auch die Staatsanwaltschaft Graz für den Parteienverkehr geschlossen. Für Passanten und Anrainer kann die Übung ebenfalls bemerkbar sein. Im Umfeld des Gerichts ist mit einer erhöhten Präsenz von Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften sowie zeitweise auch mit mehr Lärm zu rechnen.

Abläufe für den Ernstfall trainieren

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Vorgehen verschiedener Organisationen in einer möglichen Krisensituation. Die Einsatzkräfte überprüfen dabei ihre Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz, Rettung und weiteren beteiligten Stellen. Die Verantwortlichen betonen, dass es sich um eine geplante Übung handelt. Ein tatsächlicher Notfall liegt nicht vor.