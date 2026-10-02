Grazer Jung-Unternehmer gewinnen PR-Panther

Ein riesiger Meilenstein für ein junges Grazer Startup: Kilian Holzmann und Elias Steinscherer (beide 22) wurden für ihre emotionale Recruiting-Kampagne gegen Pflegemangel mit dem begehrten „PR-Panther 2026“ ausgezeichnet.

Vor gerade einmal drei Jahren haben Elias Steinscherer und Kilian Holzmann – beide heute erst 22 Jahre alt – ihre Foto-, Video- und Social-Media-Agentur MotionAds in Graz gegründet. Mittlerweile zu dritt im Team, durften die Jungunternehmer nun den bisher größten Meilenstein ihrer Karriere feiern: Beim steirischen PR-Panther 2026 holten sie den Preis in der Kategorie „Tourismus, Sport, Freizeit & Gesundheit“. Ausgezeichnet wurde ihr Projekt „Schillerhaus – Pflege sichtbar machen“, das die Grazer gemeinsam mit den Projektpartnern HR Professionals und Black Phoenix umgesetzt haben.

Beeindruckende Bilanz im Kampf gegen Pflegemangel

Dass es sich bei der Auszeichnung nicht nur um ein schönes Designkonzept handelt, belegen die Zahlen aus der Praxis: Mit der visuellen und digitalen Kampagne sollten neue Mitarbeiter für das Pflegeheim Schillerhaus in Gleisdorf gewonnen werden. Das Ergebnis: 138 Bewerbungsgespräche wurden durch die Kampagne initiiert. 60 Personaleintritte konnten verzeichnet werden – davon 48 im Pflegebereich. Im neu renovierten vierten Obergeschoss des Heims sind bereits 22 der bis Ende 2026 geplanten 24 Betten belegt.

Herzliche Begegnungen bei den Dreharbeiten

Für das visuelle Erscheinungsbild, die Videoproduktion, den Kinospot und den Social-Media-Auftritt zeichnete die Grazer Agentur MotionAds verantwortlich. „Bei unseren Drehtagen im Schillerhaus wurden wir von den Mitarbeitern, den Bewohnern und den Tagesgästen unglaublich herzlich aufgenommen. Viele haben uns sehr persönliche Geschichten erzählt“, blicken Kilian Holzmann und Elias Steinscherer zurück.