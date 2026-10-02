Delikatessen Nussbaumer eröffnet neuen Standort in Graz

Das Grazer Delikatessengeschäft Nussbaumer erweitert seine Präsenz in der Innenstadt. Betreiber Anton Tropper und Julia Walchshofer eröffnen am Freitag, 9. Oktober, einen neuen Standort in der Murgasse 14. Damit gibt es das Feinkostgeschäft künftig an zwei Standorten. Das Stammgeschäft in der Paradeisgasse bleibt ebenfalls bestehen. Im neuen Geschäft werden unter anderem Käse, Schinken, Salami, Prosciutto, Antipasti, Olivenöle und ausgewählte Weine angeboten.

Verkostungen zur Eröffnung

Zum Eröffnungswochenende am 9. und 10. Oktober sind verschiedene Produzenten und Partner vor Ort. Besucher können unter anderem Spezialitäten von Hink Delikatessen und Alpenkaviar probieren. Auch Beinschinken von Roman Thum, verschiedene Weine sowie der französische Comté von Marcel Petite werden angeboten. Am Samstag ab 15 Uhr ist zudem eine Eröffnungsparty geplant. Für Getränke sorgt Oltion „Olti“ Mehmetaj von der O Bar.

Pop-up wird zum fixen Geschäft

Die Murgasse ist für Nussbaumer kein völlig neuer Standort. Die Räumlichkeiten waren ursprünglich Ende 2025 als temporärer Pop-up genutzt worden. Nach der positiven Resonanz wurde daraus schließlich ein dauerhaftes zweites Geschäft. Auch für den bisherigen Standort in der Paradeisgasse 1 sind Veränderungen geplant. Die Räumlichkeiten sollen in den kommenden Wochen adaptiert werden. Künftig könnte dort zusätzlich ein gastronomisches Konzept entstehen.