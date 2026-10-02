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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine große Rauchwolke von einem brennenden Haus aufsteigen. Davor steht die Feuerwehr.
Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Graz-Umgebung
02/10/2026
Dichter Rauch

Wohnhaus in Vollbrand: Feuerwehr-Einsatz in Seiersberg läuft

In Seiersberg bei Graz läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Ein Wohnhaus steht in Flammen, die Löscharbeiten laufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Aktuell läuft ein Feuerwehreinsatz im Bereich eines Spar-Marktes in Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung. Eine Leserin berichtete gegenüber 5 Minuten von einem brennenden Wohnhaus. Die Feuerwehr ist vor Ort und führt derzeit die Löscharbeiten durch. „Die Nachbarn haben zeitgleich die Einsatzkräfte gerufen“, so die Augenzeugin.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine große Rauchwolke von einem brennenden Haus aufsteigen. Davor steht die Feuerwehr.
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Die Löscharbeiten sind im Gange.

Noch keine Angaben zu Verletzten

Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Informationen zum Ausmaß des Feuers und zur Ursache liegen aktuell noch nicht vor. 5 Minuten berichtet, sobald nähere Details bekannt sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert
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